Спатифиллум (лилия мира), который имеет пышные листья, стал любимым комнатным растением многих людей. Однако иногда лилии мира могут не цвести, поэтому уход за растением без результата может разочаровать. В то же время эксперт по садоводству Люк Ньюнес с Hillarys' Interior Squad дал советы, как сделать так, чтобы спатифиллум цвел без проблем, передает Express.
"Лилии мира - это одно из тех классических комнатных растений, которые все любят за их блестящие листья и элегантные белые цветы (технически они называются спорофилами). Заставить их цвести может быть несколько загадочным, но с правильным уходом вы можете побудить их цвести почти в любое время года", - отметил специалист.
По его словам, главным аспектом в этом вопросе является стратегия подкормки, включающая в себя регулярное применение сбалансированного жидкого удобрения для комнатных растений.
Эксперт советует начать подпитывать свои лилии мира каждые четыре-шесть недель.
"Если ваше растение имеет только листья и нет цветов, это часто связано с недостаточным количеством света или недостатком питательных веществ", - объяснил Ньюнес.
Также эксперт рекомендует выбрать яркое, но защищенное место для спатифиллума.
В то же время уход за почвой также является важным фактором в этом вопросе. Вам стоит поддерживать его влажным, но не переусердствовать, чтобы избежать загнивания корней.
"Создание в доме атмосферы тропического леса обеспечит оптимальный рост растения; повышайте влажность воздуха с помощью опрыскивания или использования поддона с галькой, а также проверяйте горшок на наличие скрученных корней, что свидетельствует о необходимости пересадки", - отмечают в Express.
Однако если несмотря на ваши усилия, ничего не происходит, переместите растение в более светлое место или измените режим полива.
Другие советы по уходу за растениями
Ранее блогер-садовод показал простой трюк, который поможет оживить орхидею. По его словам, для этого нужно использовать кокос.
"Когда у вашей орхидеи начинают опадать цветы и вы уже готовы выбросить ее в мусорку - не спешите. Ей просто нужна немного любви и кокос", - заверил он.
Также эксперт объяснил, когда нужно поливать орхидею. Он отметил, что этот цветок нужно поливать только по мере высыхания почвы, поскольку регулярный полив добавит слишком много влаги.