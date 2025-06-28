Важно подкармливать растение для хорошего цветения.

Спатифиллум (лилия мира), который имеет пышные листья, стал любимым комнатным растением многих людей. Однако иногда лилии мира могут не цвести, поэтому уход за растением без результата может разочаровать. В то же время эксперт по садоводству Люк Ньюнес с Hillarys' Interior Squad дал советы, как сделать так, чтобы спатифиллум цвел без проблем, передает Express.

"Лилии мира - это одно из тех классических комнатных растений, которые все любят за их блестящие листья и элегантные белые цветы (технически они называются спорофилами). Заставить их цвести может быть несколько загадочным, но с правильным уходом вы можете побудить их цвести почти в любое время года", - отметил специалист.

По его словам, главным аспектом в этом вопросе является стратегия подкормки, включающая в себя регулярное применение сбалансированного жидкого удобрения для комнатных растений.

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Эксперт советует начать подпитывать свои лилии мира каждые четыре-шесть недель.

"Если ваше растение имеет только листья и нет цветов, это часто связано с недостаточным количеством света или недостатком питательных веществ", - объяснил Ньюнес.

Также эксперт рекомендует выбрать яркое, но защищенное место для спатифиллума.

В то же время уход за почвой также является важным фактором в этом вопросе. Вам стоит поддерживать его влажным, но не переусердствовать, чтобы избежать загнивания корней.

"Создание в доме атмосферы тропического леса обеспечит оптимальный рост растения; повышайте влажность воздуха с помощью опрыскивания или использования поддона с галькой, а также проверяйте горшок на наличие скрученных корней, что свидетельствует о необходимости пересадки", - отмечают в Express.

Однако если несмотря на ваши усилия, ничего не происходит, переместите растение в более светлое место или измените режим полива.

Другие советы по уходу за растениями

Ранее блогер-садовод показал простой трюк, который поможет оживить орхидею. По его словам, для этого нужно использовать кокос.

"Когда у вашей орхидеи начинают опадать цветы и вы уже готовы выбросить ее в мусорку - не спешите. Ей просто нужна немного любви и кокос", - заверил он.

Также эксперт объяснил, когда нужно поливать орхидею. Он отметил, что этот цветок нужно поливать только по мере высыхания почвы, поскольку регулярный полив добавит слишком много влаги.

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