Супруги были вместе 20 лет.

Известная украинская певица Камалия рассказала подробности развода с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром и почему не смогла спасти свой брак.

Не секрет, что пара была вместе 20 лет, однако проблемы в отношениях начались во время полномасштабной войны. По словам артистки, причиной стала дочь экс-супруга от предыдущего брака - Татьяна, которая жила какое-то время с ними в Лондоне.

"Когда мужчина говорит: "Я выбираю дочь. Лучше я с тобой расстанусь, чем Таню брошу", хотя я никого не заставляла кого-то бросать, то для меня это было очень обидно! Он не слушал меня как свою жену, когда я говорила: "Пожалуйста, только не под одну крышу с твоими детьми от предыдущего брака", но Захур меня не услышал, у него была своя задача - он очень хотел, чтобы семья сдружилась, но это нас разъединило", - рассказала Камалия в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

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Певица добавила, что пыталась спасти брак, но не получилось. Она считает, что именно семья бывшего сделала все, чтобы они не были вместе.

"Захуру я предлагала пойти к психологу, но он во все это не верит. Мне кажется, ему капали на уши. Знаю, что они не хотели, чтобы я рожала, потому что надо делить имущество. Считаю, что все было из-за этого", - подчеркнула Камалия.

Напомним, ранее Камалия рассказала, как обнаружила у себя рак груди на первой стадии.

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