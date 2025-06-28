Сегодня в городе и по области ожидается гроза.

В Одессе на субботу, 28 июня, объявили повышенный уровень опасности. об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Ночью и днем 28 июня ожидается гроза", - прогнозируют синоптики.

Такая же погода будет и по территории Одесской области. Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

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По прогнозу синоптиков, сегодня в Одесской области будет переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура днем +24°...+29°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе сегодня также ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Воздух прогреется до +25°...+27°, температура морской воды 17-18°.

Погода в Одессе на выходных

На выходных в Одесской области и вдоль морского побережья ожидаются кратковременные дожди и грозы. В дальнейшем без существенных осадков.

Ветер северо-западного направления, умеренный.

Температурный фон: ночью +14°...+19°, днем +24°...+29°. Днем 1-2 июля по области температура будет подниматься до +32°.

Сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура морской воды 17-18°. На выходных ожидается умеренное волнение моря, в дальнейшем - легкое.

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