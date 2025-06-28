Пекин совершенствует методы сокрытия межконтинентальных ракет DF-41, сигнализируя о росте ядерных амбиций.

В социальных сетях появились редкие снимки мобильной пусковой установки для межконтинентальной баллистической ракеты DF-41, искусно замаскированной под естественное окружение. Это не только визуальная демонстрация военной силы КНР, но и свидетельство того, как страна совершенствует методы сокрытия своего ядерного арсенала от глобального наблюдения, пишет Defense Express.

Камуфляж позволяет установке сливаться с ландшафтом, что затрудняет ее обнаружение спутниками, самолетами или беспилотниками. Несмотря на ограниченную эффективность на близком расстоянии, такая маскировочная стратегия значительно повышает выживаемость мобильного вооружения в случае конфликта.

Ракета DF-41 - самая мощная межконтинентальная баллистическая ракета Китая, способная преодолевать расстояние до 15 тысяч километров и нести несколько независимых боевых блоков. Она может запускаться как с мобильных платформ, так и из шахт или даже потенциально из так называемых "ядерных поездов". Ее развертывание и появление на публике подтверждают стратегические амбиции Пекина по укреплению собственного ядерного сдерживания.

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Китай, как и бывший СССР, перенял методы скрытого размещения и маскировки стратегических сил. Эти подходы, которые когда-то были основой советской обороны, сейчас модернизируются с учетом новых технологий и угроз.

Появление таких снимков в публичном доступе может свидетельствовать не только о демонстрации силы, но и о попытке Пекина усилить свое ядерное влияние через информационные сигналы.

Другое вооружение Китая - последние новости

Как сообщал УНИАН, китайская компания United Aircraft обнародовала кадры с наземных испытаний беспилотного конвертоплана R6000, который также знают как UR6000, или Zhang Ying. На них обратил внимание известный исследователь китайской авиатехники Rupprecht_A.

Речь идет о довольно крупном аппарате, максимальный взлетный вес которого будет составлять 6100 кг, тогда как грузоподъемность может достигать 2000 кг. Крейсерская скорость R6000 составляет 550 км/ч, а дальность полета - 1500 км (стоит сказать, что это лишь предварительные цифры).

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