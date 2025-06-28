По центру в Исфахане были нанесены удары крылатыми ракетами, запущенными с подводных лодок США.

США не применили сверхбомбы Massive Ordnance Penetrator, которые называют уничтожителями бункеров, для удара по подземному ядерному комплексу в Исфахане (Иран), поскольку глубина его расположения сделала бы такой удар неэффективным.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн во время засекреченного брифинга в Конгрессе, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Хотя объекты в Фордо и Натанзе были атакованы с воздуха с помощью B-2 и бомб, предназначенных для уничтожения бункеров, по Исфахану нанесли только удары ракетами Tomahawk с подводной лодки. Разведывательные данные США указывают, что именно в Исфахане размещается значительная часть обогащенного урана Ирана - ключевого компонента для создания ядерного оружия.

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Оценки Пентагона свидетельствуют, что удары повредили инфраструктуру, но не уничтожили ядерные материалы. Иран, вероятно, успел переместить часть запасов до атак. Коммерческие спутниковые снимки показывают активность возле тоннелей в Исфахане после ударов, что свидетельствует о потенциальном сохранении доступа к подземным хранилищам.

Американские законодатели признают, что миссия была ограниченной: уничтожена часть инфраструктуры, но не устранен сам ядерный потенциал. Это лишь временно замедлило иранскую программу, не остановив ее полностью. Эксперты предупреждают, что Иран все еще имеет технологии и ресурсы для быстрого возобновления своей ядерной деятельности.

Удар США по Ирану

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб.

Во время ударов по ядерной инфраструктуре Ирана Соединенные Штаты Америки впервые в условиях реальных боевых действий применили сверхбомбу - 13-тонную GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

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