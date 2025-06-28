Осадков в ближайшие дни не ожидается.

В ближайшие дни погода в Киеве будет теплой и без дождей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"28 июня - 02 июля в Киевской области и в г. Киеве прогнозируем умеренно теплую погоду без осадков, которую будет формировать поле повышенного давления", - говорится в прогнозе.

Только сегодня, 28 июня, атмосферные фронты обусловят небольшие кратковременные дожди.

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По прогнозу, порывистый северо-западный ветер завершающих дней июня в начале июля ослабеет.

"Температура будет достаточно однородной, но с тенденцией к незначительному повышению днем", - говорят в Укргидрометцентре.

В частности, 28 июня воздух прогреется до +22°, с 29 июня до 1 июля будет +22°...+24°, а 2 июля в столице потеплеет до +25°.

Погода в Украине - прогноз на выходные

В ближайшие дни, 28 и 29 июня, в Украине будет преобладать нестабильная и ветреная погода. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в большинстве регионов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Кое-где возможны грозы и сильные порывы ветра. Температурные показатели при этом будут оставаться в пределах, характерных для этого периода.

В частности, в воскресенье на западе Украины будет +22°...+27°, на Закарпатье - до +30°. На севере +20°...+25°, в центре +22°...+27°, на востоке +19°...+24°, а на юге воздух прогреется до +26°...+31°.

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