Иран не сходит с заголовков мировых СМИ на фоне "хронического" обострения в регионе. Украинской аудитории Иран кажется чем-то далеким и несущественным (потому что свое болит больше), но на самом деле эта страна значительно ближе к нам – как буквально (3000 км от границы до границы – расстояние полета ракет, которые украинцы когда-то продавали иранцам), так и фигурально (учитывая богатую, но сложную историю наших отношений).

Начать стоит с того, что сейчас США с Израилем и другими союзниками, похоже, готовят масштабную атаку на Иран.

Потому что очень хотят, чтобы это так выглядело, побуждая Тегеран к уступкам по очередному "соглашению" Трампа. Есть давление как "за" атаку, так и "против". Против – преимущественно страны региона, которые не хотят блокады Ормуза, где проходит львиная доля мировой нефти. Не хотят атаки, по данным СМИ, Венс, Виткофф и Кушнер в США (для которых цена галлона под выборы крайне важна), в противовес более агрессивной линии Рубио.

Если верить западным СМИ, компании непосредственных переговорщиков Виткоффа и Кушнера имеют значительные инвестиции в Саудовской Аравии и соседних странах, которые окажутся в зоне досягаемости для иранских ударов. Поэтому они лично почувствуют любое обострение – и поэтому, возможно, так ратуют за "дипломатическое решение".

Тот же Виткофф публично уверял, что Тегеран готов к "ядерной сделке", на что Трамп, похоже, и купился – и "бросил" иранских протестующих в критический момент. Но как только протесты были подавлены, иранцы об этом все забыли. А может, и не было никаких обещаний. Виткофф их вежливость мог напрасно принять за готовность к соглашению, как это уже было с русскими.

Так или иначе, Трамп ранее отказался от активной поддержки иранских протестов. Но теперь начинает "махать кулаками после драки", посылая "более мощный, чем был в Венесуэле" американский флот на Ближний Восток, чтобы принудить иранцев к "ядерной сделке".

Между тем Иран угрожает объявить "глобальный джихад", мобилизует своих прокси в Ираке, Ливане и Йемене, которые успели восстановиться после прошлогодних ударов, а также – на всякий случай – принимает механизм передачи власти в случае гибели своих руководителей. Ведь в США могут использовать гибель протестующих как повод для "карательных" ударов именно по иранской верхушке – чтобы в случае успеха спровоцировать новую волну протестов или переворот.

Иран все еще слаб, он все больше напоминает СССР конца 1980-х, но то, что Трамп и Виткофф с Кушнером дали режиму аятоллы время укрепиться, когда протесты были на пике, играет против американцев. Да и ставка Вашингтона на "венесуэльский сценарий", когда личность диктатора заменяется при поддержке окружения на более удобного американцам марионеточного представителя того же авторитарного режима (вместо реальной оппозиции), выглядит в случае с Исламской республикой недальновидной. Потому что Иран – это не Венесуэла (во всех смыслах).

Но при чем здесь Украина?

Во-первых, после Давоса, где президент Украины Зеленский указал на слабость Европы в вопросе поддержки протестов в Иране, между МИД Украины и Тегераном продолжается публичная дискуссия.

"Было столько разговоров о протестах в Иране, но они утонули в крови. Мир не оказал достаточной помощи иранскому народу. В Европе были Рождество и Новый год. Сезонные праздники. К тому времени, как политики вернулись к работе и начали определяться с позицией, аятолла уже убил тысячи людей", - заявил тогда украинский лидер. – Каким станет Иран после этой крови? Если режим выстоит, то это четкий сигнал каждому угнетателю: убий достаточное количество людей, и ты останешься у власти. Кому в Европе нужно, чтобы этот сигнал стал реальностью? Но Европа даже не попыталась выстроить свой ответ".

То есть, мы встали на сторону противников иранского режима, но (пока) на словах. Европа после унижения в Давосе (о ее слабости не говорил только ленивый) тоже принялась что-то делать. Решили признать КВИР (Корпус стражей исламской революции) "террористической организацией". Но насколько это решение станет действенным и ощутимым для самих "стражей", еще предстоит посмотреть.

Во-вторых, Тегеран официально угрожает ракетным и дронным ударом по американским базам и объектам союзников США в регионе.

Прежде всего в Ираке, который, вероятно, станет главной сухопутной ареной противостояния (где Исламская республика Иран (ИРИ) уже мобилизует сторонников и проталкивает во власть проиранского экс-премьера Аль-Малики), но не только. А именно "стараниями", в том числе украинцев, иранцы в свое время создали свою ракетную программу.

Самолеты, ракеты, атомная энергетика Ирана – везде были задействованы украинцы в прошлом. Сейчас же иранские дроны и снаряды на вооружении РФ летят против нас на фронте, а иранские ракеты (если верить западным СМИ) РФ тоже пытается приобрести или уже приобрела. Это все один контекст. Контекст, который показывает эволюцию отношений между Украиной и Ираном от друзей до врагов.

По состоянию на 1991 год Иран находился в окружении врагов, под санкциями, был истощен после долгой войны с Ираком, но в определенной "эйфории" после победы над Хусейном. Фактически ИРИ - это "исламский СССР" со своей концепцией "мировой революции". Хотя с "оригинальным" Советским Союзом Иран конфликтовал за зоны влияния, после его распада эти ограничения на контакты с постсоветскими странами отпали.

Украина, по состоянию на 1991 год, только что вышедшая из "совка", но мало кем признанная официально и находившаяся в фактической изоляции со стороны Запада (были эмбарго на поставки оружия, западных технологий, ограничения на транзакции и торговлю и т.д.), остро нуждалась во внешних партнерах. То есть обе страны находились в схожих условиях экономического кризиса и внешней изоляции. Как и РФ, кстати, которая в ирано-украинских отношениях часто была посредником и получателем прибыли.

Иранцы среди первых признали независимость Украины и сами предложили торговлю нефтью, газом и фисташками (чтобы мы все это – кроме фисташек, возможно – перепродавали потом в ЕС) и совместные технологические проекты, такие как строительство АЭС в Бушире. Но нефтегазовые проекты с иранцами у нас не пошли – как по чисто географическим соображениям (потому что далеко), так и из-за "посредничества" Кремля, которому это было не нужно.

А АЭС в Бушере начали строить еще при шахе в 1975 году, но исламским революционерам было сначала не до энергетики. Только в 90-е те же россияне взяли подряд на строительство многострадальной станции, когда у иранцев появились свободные деньги на фоне роста цен на нефть и газ. Турбины для нее за 500 миллионов долларов должен был произвести харьковский "Турбоатом". А в целом по этому подряду от россиян было задействовано около 500 украинских инженеров.

Но и здесь не выгорело, потому что эту сделку в 1998 году заблокировали американцы, которые надавили на тогдашнего президента Кучму, предложив Украине доступ к западным технологиям в качестве компенсации.

Мы вышли из проекта АЭС, чем, конечно, разозлили иранцев, потому что фактически их "кинули". Однако американцы "кинули" нас, потому что никаких технологий не предоставили, на фоне различных скандалов, в частности, с иракскими "Кольчугами" 2002 года (это отдельная длинная история).

Кстати, в Иране до сих пор остались некоторые украинские специалисты с семьями, а также украинские жены иранцев, которые учились или работали в Украине в те годы "оттепели" – в общей сложности до 800 человек, если верить украинскому МИД. Саму АЭС достроили в 2010 году, и она сейчас снова в центре внимания на фоне "ядерной сделки" с Трампом, ведь ее специалисты и оборудование могут использоваться для обогащения урана, что и стремятся уничтожить американцы.

Между Украиной и Ираном еще был отдельный (и трагический) сюжет с самолетами. В 90-е мы создали совместную авиастроительную компанию. Но – снова под давлением США – мы из этого процесса вышли. Однако наши технологии в Иране остались. И они, с российской поддержкой, возродили свое самолетостроение.

Но тема самолетов не была исчерпана. 8 января 2020 года в небе над Ираном сбили самолет МАУ. Погибло 176 человек, из которых 9 – члены украинского экипажа. Это была ошибка расчета ПВО, но выглядит как некая "месть" за "бросок" украинцами иранцев с производством самолетов. Иран вину уже не отрицает, но ни о каких компенсациях, конечно, речь тоже не идет.

Именно после инцидента с самолетом Украина и Иран действительно стали враждебными странами. Уже после 2022 года Иран активно поддержал РФ в войне против Украины, предоставляя ей в том числе и вооружение для войны против нас. И тема ракет здесь центральная.

В 1990-е годы американцы навязали нам соглашение, по которому Украина могла либо утилизировать свои ракетные вооружения, либо продавать исключительно россиянам (что сейчас нам выходит боком). Именно поэтому Кремль получил значительные объемы стратегических вооружений от Украины, среди которых было почти 600 единиц Х-55. Но не только Кремль. В 2005 году, сразу после Оранжевой революции, стало известно, что Иран тайно приобрел 6 ракет Х-55 у украинцев.

Это было откровенным нарушением всех санкций против Ирана и наших договоренностей с США. Впоследствии президент Ющенко сам признавал факт продажи этих ракет. Затем стало известно, что ряд украинских чиновников, при посредничестве россиян и гражданина Австралии, продали эти ракеты иранцам еще в 2000 году.

А те, методом обратного инжиниринга, создали себе основу для разработки иранских крылатых ракет. Тех ракет, которыми сейчас Иран угрожает Израилю, американским базам в Ираке и которые якобы продал (или планирует продать – западные СМИ "путаются в показаниях") РФ для ударов по Украине.

Но история с Х-55 была не только о ракетах. Это было одно из первых проявлений борьбы украинских и российских спецслужб. Ведь главные фигуранты этого дела "случайно" погибли при разных обстоятельствах или уехали в РФ. А также проявлением противостояния среди украинских ведомств за потоки контрабанды.

Российского посредника Орлова, которого Чехия выдала Украине в 2005 году, задушил какой-то "случайный" заключенный в Лукьяновском СИЗО в 2007 году. Гражданин Австралии Сафраз погиб в ДТП с квадроциклом в 2004 году. Тогдашний глава "Укрспецэкспорта" Малев тоже погиб в ДТП, но раньше – в 2002 году.

Экс-сотрудник СБУ и руководитель "Укравиазаказ" Евдокимов, который якобы руководил операцией с украинской стороны, был арестован в 2004 году еще до пика скандала. Но в 2008 году Ющенко его помиловал – и тот (какая "неожиданность") уехал в РФ. Неизвестна судьба другого фигуранта – российского гражданина Шиленко, который подделал контракт для "Росвооружения", по которому, официально, Украина и продавала ракеты. Но, вероятно, он тоже где-то в РФ.

Все это очень напоминает подходы российских спецслужб, цель которых была дискредитировать Украину и поссорить нас с Западом, чтобы наше государство так и не получило западные технологии.

А потом "подчистить концы". Иран был, скорее, инструментом, чем организатором, но, все же, свою программу крылатых ракет он получил.

Сейчас мы, совместно с Европой, не делаем ничего, терпеливо выдерживая удары "Шахедами" иранского происхождения. Тем не менее, Иран и Украина действительно имеют очень богатую историю отношений, которую смена власти в Иране могла бы только "обогатить". Это "перевернуло" бы страницу противостояния. А Иран является "естественным" конкурентом РФ на континенте и, в случае смены власти, последствия для Кремля были бы значительно более мощными, чем это было в Венесуэле.