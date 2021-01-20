В среду, 20 января 2021 года, состоится церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.
Инаугурация Байдена: где состоится и во сколько смотреть
Церемония инаугурации Байдена запланирована в Вашингтоне на 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). Новый президент Америки принесет присягу у здания Капитолия.
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Как будет проходить инаугурация Джо Байдена
Сначала Байден принесет присягу, затем обратится к нации с инаугурационной речью. После этого глава США отправится в Белый дом.
Отметим, что церемония инаугурации Байдена пройдет при беспрецедентных мерах безопасности из-за недавнего штурма Капитолия сторонниками Трампа. По этой же причине в Вашингтоне действует чрезвычайное положение.
Так, около 25 тыс. военных Национальной гвардии США прибыли в Вашингтон для обеспечения порядка во время инаугурации избранного президента Джо Байдена. Это количество американских нацгвардейцев является максимальным, которое разрешили в Пентагоне.
Центр Вашингтона полностью заблокирован, охрану усилили во всех госучреждениях.
Повлияет на церемонию вступления в должность нового президента США и пандемия коронавируса: так, она пройдет без военного парада, толп зрителей и праздничных приемов. В этом году не будет и традиционного бала с участием политических деятелей.
После присяги, в 20:30 по местному времени (03:30 по Киеву), запланировано праздничное мероприятие под названием Celebrating America.
Инаугурация Трампа: где смотреть онлайн
Церемонию онлайн покажет телеканал UA:ПЕРШИЙ совместно с Посольством США в Украине. Начало - в 18:15.
Также инаугурацию и виртуальный концерт будут транслировать на сайте Байдена, его YouTube, ряд американских телеканалов - ABC, CNN и BBC.
Инаугурация Байдена: текстовая трансляция онлайн от УНИАН
Выборы в США
3 ноября 2020 года в США состоялись президентские выборы. Согласно последним подсчетам, Байден станет следующим главой Белого дома.
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Штурм Капитолия: что известно
- 6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по утверждению победы Байдена.
- После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. В ходе столкновений погибли четыре человека.
- Позже Конгресс США возобновил работу после срочной эвакуации в результате захвата дома Капитолия сторонниками Дональда Трампа.
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