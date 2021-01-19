Военные будут обеспечивать безопасность во время церемонии принесения присяги избранным президентом Джо Байденом и избранной вице-президентом Камалой Гаррис.

Сейчас уже около 25 тыс. военных Национальной гвардии США прибыли в Вашингтон (округ Колумбия) для обеспечения порядка во время инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Как сообщает телеканал CNN, это количество американских нацгвардейцев является максимальным, которое разрешили в Пентагоне.

Читайте такжеThe Economist: После президентства Трампа ждет целая куча проблем с законом

Численность военных Нацгвардии США в Вашингтоне постоянно росла в последние дни, поскольку военные прибывали из других частей страны. Еще по состоянию на середину суток в воскресенье, 17 января, их количество составляло около 17 тыс.

Вчера, 18 января, исполняющий обязанности секретаря обороны Кристофер Миллер заявил, что "масштабы военного участия являются уникальными для этой инаугурации. Он добавил, что разведка не фиксирует возможности "внутренней угрозы" для безопасности церемонии инаугурации со стороны сил Национальной гвардии США.

Избрание Байдена президентом США

Избранный президент США Джо Байден, победивший на президентских выборах 3 ноября, примет присягу главы государства 20 января.

В Вашингтоне ввели беспрецедентные меры безопасности после того, как 6 января сотни сторонников Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Расследование относительно событий во время захвата Капитолия касается действий не только сторонников Трампа, которые ворвались в здание, но и правоохранителей, которые должны были обеспечивать безопасность.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко