Илон Маск циничной шуткой высмеял 'Совет мира' Трампа

Маск считает, что Трампа интересует мир, желательно весь.

Американский миллиардер Илон Маск, который в прошлом году громко поссорился с Дональдом Трампом, высмеял намерения президента США создать "Совет мира". Соответствующее заявление он сделал во время Международного экономического форума в Давосе.

Так, размышляя о глобальных угрозах и необходимости создания человеческих колоний на других планетах ради выживания человечества как вида, Маск решил разрядить обстановку в аудитории шуткой.

Он озвучил калабмур, построенный на созвучности слов "peace" (мир) и "piece" (кусок) в английском языке:

"I heard about the formation of the peace summit. I think it was like that "P-I-E-C-E"? You know, a little piece of Greenland, a little piece of Venezuela. All we want is peace".

Эту шутку можно перевести так:

"Я слышал о создании саммита мира. Кажется, это было что-то вроде "кусочек"? Знаете, маленький кусочек Гренландии, маленький кусочек Венесуэлы. Все, чего мы хотим, это мир".

Аудитория встретила шутку аплодисментами и смехом.

"Совет мира" Трампа: что нужно знать

Как писал УНИАН, на полях Всемирного экономического форума в Давосе Дональд Трамп объявил о начале деятельности "Совета мира", к которому присоединились более 20 государств из разных регионов мира. По его словам, новая структура будет работать в сотрудничестве с ООН и должна стать инструментом для реализации инициатив по демилитаризации и восстановлению Газы, а в более широкой перспективе - стать инструментом обеспечения глобальной безопасности.

Это произошло на фоне резкого повышения агрессивности внешней политики Трампа - от похищения венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и намерения "управлять Венесуэлой" до требований передачи Гренландии.

