Еще недавно Маск был одним из ключевых спонсоров президентской кампании Трампа.

Между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском возникла публичная ссора. Глава Белого дома заявил, что "разочаровался" в Маске после того, как тот раскритиковал его "большой и прекрасный" закон (Big Beautiful Bill) относительно расходов и налогов.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что президент США не разговаривал с Маском, который, к слову, был одним из ключевых спонсоров его президентской кампании, после того, как миллиардер назвал закон "отвратительной гадостью".

"У нас с Илоном были прекрасные отношения. Я не знаю, будут ли они у нас еще", – сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

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Он уверяет, что Маск все знал об этом законе и не говорил ничего, пока он не вышел в публичную плоскость. Сам миллиардер это отрицает. По его словам, документа он не видел, а приняли его "посреди ночи так быстро, что почти никто в Конгрессе не смог его даже прочитать".

В то же время Трамп уже заговорил о том, что стоит ожидать нападок Маска в его адрес:

"Я уверен, что это будет следующим. Но я очень разочарован в Илоне. Я очень помог Илону", – подчеркнул он.

История не ограничилась только этими заявлениями. Вечером Трамп выложил в соцсети пост, где заявил, что Маск "сошел с ума".

"Илон "истощился", я попросил его уйти, я забрал его EV Mandate, который заставлял всех покупать электромобили, которые никому не нужны (о чем он знал месяцами, что я собираюсь сделать!), и он просто сошел с ума!" – написал президент США.

Маск ответил на это лаконично: "Такая очевидная ложь. Так грустно."

Неожиданно, но Трамп даже "приплел" к скандалу своего предшественника Джо Байдена.

"Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, – это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Меня всегда удивляло, что Байден этого не сделал!" – заявил он.

Стоит отметить, что на фоне ссоры с Трампом Илон Маск заговорил о создании новой партии в США. Он опубликовал соответствующий опрос с вопросом: "Пришло ли время создать новую политическую партию в Америке, которая бы на самом деле представляла 80% среднего класса?".

Илон Маск и Дональд Трамп

Как известно, Илон Маск был одним из самых ярых сторонников Трампа во время президентской гонки. WP писало, что он потратил на поддержку республиканца почти 300 миллионов долларов.

В новой администрации Трампа Маск даже получил должность – он возглавил новосозданный Департамент эффективности правительства (DOGE). Эта институция стала объектом критики после того, как в результате ее работы были уволены тысячи людей. Но после резкого падения продаж Tesla и недовольства инвесторов Маск сократил работу в Департаменте.

До недавнего времени Трамп защищал Маска и даже публично пригрозил тюрьмой активистам за саботаж Tesla. Но, как видим, взаимопонимание между ними длилось недолго.

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