Акции нефтяных гигантов РФ резко выросли на фоне энергетического шока из-за Ирана

Снятие американских санкций с российской нефти подарит Путину миллиарды долларов.

Акции крупнейших нефтедобывающих компаний России подскочили до многомесячных максимумов на московской бирже после начала американо-израильской операции в Иране, которая погрузила в мир в сильнейший энергетический шок с 1970-х годов.

Как пишет The Moscow Times, с 27 февраля суммарная капитализация "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и "Татнефти" увеличилась на 1,969 триллиона рублей или 25 млрд долларов.

Акции "Роснефти" за полторы недели взлетели на 25%, что увеличило рыночную стоимость компании на 1,045 трлн рублей. "Лукойл" подорожал на 10,2%, или 370 млрд рублей; "Газпром нефть" – на 11%, или 261 млрд рублей; "Татнефть" – на 20%, или 236 млрд рублей, а "Сургутнефтегаз" – на 7,2%, или 57 млрд рублей.

"Всего два месяца назад нефтяники РФ вынужденно сокращали добычу после того, как цена сорта Urals упала до 40 долларов за баррель, а в море скопились десятки миллионов нераспроданных баррелей. Теперь же США временно разрешили продажи нефти в Индию без санкционных последствий, стоимость Urals поднялась до 70 долларов, а в индийских портах ее продают уже не со скидкой, а с премией к сорту Brent.

Это дает нефтяникам дополнительную выручку на 8–10 млн долларов в сутки, что напрямую поддерживает их денежные потоки, приводит издание оценки аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Снятие американских санкций с российской нефти никак не повлияет на проблему ее дефицита и просто подарит Путину миллиарды долларов, считает эксперт германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге. По его словам, баррели из России и так текли в Индию и Китай, просто это было сложно, медленно и дорого, а теперь станет значительно проще.

Для российских нефтяных компаний, которые в прошлом году столкнулись с падением прибылей в 2-3 раза, а в конце года и вовсе были вынуждены качать нефть в убыток на половине месторождений, происходящее означает "заметное улучшение ценовой конъюнктуры.

По прогнозу "Альфа-банка", для российского бюджета, который начал год с двукратного падения нефтегазовых доходов, ситуация также может развернуться в лучшую сторону: сырьевые поступления в марте могут достичь 800-900 млрд рублей, что более чем вдвое превышает уровни января-февраля.

9 марта цены на нефть продолжили рост, достигнув самого высокого уровня с середины 2022 года. Стоимость нефти марок WTI и Brent по состоянию на утро превысила 119 долларов за баррель.

Некоторые крупные производители сократили поставки, а рынок охватили опасения по поводу длительных перебоев в судоходстве через Ормузский пролив из-за расширения войны США и Израиля с Ираном.

Министры финансов стран "Большой семерки" обсудят возможность совместного выпуска нефти из резервов под координацией Международного энергетического агентства, чтобы сдержать рекордный рост цен на нефть.

