Трамп выдвинул Европе ультиматум по Гренландии и нанес первый удар

США вводят дополнительные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за того, что они выступили против американской аннексии Гренландии. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

"Мы на протяжении многих лет фактически субсидировали Данию, все страны Европейского Союза и другие государства, не взимая с них пошлин или каких-либо других форм компенсации. Теперь, после столетий, пришло время Дании отблагодарить – на кону стоит мировой мир", – написал он.

Трамп вновь озвучил тезис о том, что Китай и Россия якобы хотят забрать Гренландию себе, а Дания ничего не может с этим поделать. "Сейчас их "защита" состоит из двух упряжек с собаками, одну из которых добавили недавно", - написал Трамп.

По словам Трампа, только США под его личным руководством способны защитить остров.

Вместе с тем американский президент выразил возмущение тем, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия "совершили поездки в Гренландию с неизвестной целью", чем "создали крайне опасную ситуацию для безопасности, защищенности и выживания нашей планеты".

"Эти страны, участвующие в этой очень опасной игре, создали уровень риска, который является неприемлемым и неустойчивым. Поэтому, с целью защиты глобального мира и безопасности, необходимо принять решительные меры, чтобы эта потенциально угрожающая ситуация быстро и беспрекословно завершилась", – добавил Трамп.

Учитывая вышесказанное, президент США анонсировал введение дополнительных пошлин в размере 10% на весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Новые правила вступят в силу с 1 февраля, а с 1 июня эта пошлина будет повышена до 25%.

"Оно будет действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и окончательной покупке Гренландии. Соединенные Штаты пытаются осуществить эту сделку уже более 150 лет. Многие президенты предпринимали такие попытки – и по веским причинам, – но Дания всегда отказывалась", – написал Трамп.

Как писал УНИАН, в январе несколько европейских стран по договоренности с Данией направили военные подразделения в Гренландию для укрепления безопасности и демонстрации совместного внимания к обороне этого стратегически важного арктического региона. Это произошло на фоне заявлений Трампа о незащищенности острова перед российско-китайской угрозой и требований передать остров США.

По просьбе Дании Швеция направила своих офицеров для участия в совместных учениях, а Норвегия – двух военнослужащих. Также Франция и Германия подтвердили отправку контингентов: французские подразделения прибыли в Нуука, а немецкая разведывательная группа из 13 военных отправилась на остров для поддержки операций. Кроме того, представители Великобритании, Финляндии и Нидерландов также присоединились к развертыванию в различной форме в контексте "Operation Arctic Endurance", направленной на повышение способности действовать в Арктике.

