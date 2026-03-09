Во время боевой задачи погиб Герой Украины, командир 39 бригады Александр Довгач

Долгач был командиром 39 бригады тактической авиации. Воздушные силы раскрыли детали трагедии.

Герой Украины, командир 39 бригады тактической авиации Александр Довгач погиб на восточном направлении во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook. "Сегодня днем, 9 марта 2026 года, на восточном направлении, в условиях значительного превосходства воздушного противника и мощного противодействия вражеских систем противовоздушной обороны, погиб полковник Александр Довгач – командир 39 бригады тактической авиации, Герой Украины. Он в очередной раз выполнил боевую задачу, к сожалению, ценой собственной жизни", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в Воздушных силах, Довгач был не просто командиром.

"Он был настоящим лидером и боевым летчиком. С первых дней полномасштабного вторжения бригада под его командованием наносила врагу точные и болезненные удары", - говорится в сообщении.

Командир 39 бригады тактической авиации совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага. Также неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Он сражался за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области, остров Змеиный.

"Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия", - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели устанавливаются.

Гибель пилотов на войне

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания на борту самолета Су-27 погиб подполковник Евгений Иванов.

В ночь на 18 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания произошла катастрофа с украинским вертолетом Ми-24. Тогда погиб весь экипаж, в частности его командир – Герой Украины Александр Шемет, который совершил последний авиапрорыв к заблокированному россиянами заводу "Азовсталь" в Мариуполе.

А 9 февраля 2026 года стало известно о гибели экипажа украинского вертолета Ми-24 во время выполнения боевого задания.

