Доллар подскочил до очередного максимума: официальный курс валют на вторник

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,71 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 10 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,90 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 6 марта - 43,81 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,71 гривни за один евро, то есть гривня потеряла также 17 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,95/43,98 грн/долл., а единая европейская валюта - 50,89/50,91 грн/евро.

В обменниках Украины средний курс доллара 9 марта составлял 44,05 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 43,85 гривни. Курс наличных евро в обменниках составлял 51,45 грн/евро, а курс продажи - 51,12 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на прежнем уровне и составил 43,95 гривни за доллар, а курс евро снизился на 15 копеек и составил 51 гривню за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,35 гривни, а евро - по курсу 50 гривень за единицу иностранной валюты.

