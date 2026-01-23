Драма вокруг Гренландии: Трамп успокоился после переговоров с Рютте, - CNN

После напряженных заявлений по поводу Гренландии президент США резко смягчил позицию – решающую роль в этом сыграл Марк Рютте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стал главным посредником президента США Дональда Трампа в отношениях с Европой после неожиданного дипломатического поворота во время Всемирного экономического форума в Давосе, пишет CNN.

Именно после встречи с Рютте американский лидер отказался от угроз применения силы в отношении Гренландии и приостановил введение торговых тарифов против европейских стран.

Еще несколько дней назад европейские лидеры готовились к серьезному кризису в отношениях с США на фоне жестких заявлений Трампа о возможном установлении американского контроля над Гренландией. Выступая в Давосе, президент США резко критиковал ЕС, однако в то же время исключил силовой сценарий аннексии острова, что позволило снизить напряженность.

Дальнейший перелом произошел после переговоров Трампа с Марком Рютте. По их итогам президент США объявил о достижении рамочного соглашения по Гренландии и отказе от пошлин против стран ЕС, которые выступали против его планов. Детали возможного соглашения пока не разглашаются.

Ключевой переговорщик Европы

Аналитики отмечают, что Рютте стал для Европы ключевой фигурой в коммуникации с Трампом. Бывший многолетний премьер-министр Нидерландов известен прагматичным стилем и умением находить общий язык даже в конфликтных ситуациях. Его личные отношения с Трампом формировались еще во время первого президентского срока американского лидера.

Рютте неоднократно публично поддерживал инициативы Трампа – от увеличения оборонных расходов стран НАТО до усилий по завершению войны между Россией и Украиной. Его комплиментарный стиль, в частности частные сообщения Трампу, которые тот публиковал в соцсетях, вызвали критику среди европейских политиков. Сам Рютте признал, что такая позиция сделала его непопулярным в Европе, но настаивает на ее эффективности.

На фоне этих контактов прошлогодний саммит НАТО завершился рекордным ростом оборонных бюджетов стран-членов, а форум в Давосе на этой неделе, вероятно, помог избежать масштабной торговой войны между США и ЕС.

В НАТО отмечают, что Рютте не предлагал компромиссов по суверенитету Дании над Гренландией. По его словам, переговоры были сосредоточены на вопросах безопасности в Арктике и не будут отвлекать ресурсы от поддержки Украины.

Несмотря на снижение напряженности, кризис окончательно не исчерпан. Издание отмечает, что Трамп по-прежнему настаивает на контроле США над Гренландией, а переговоры между Вашингтоном, Копенгагеном и Нууком будут продолжаться. Европейские лидеры тем временем готовятся к новым консультациям, осознавая, что стабильность трансатлантических отношений остается хрупкой.

Гренландия в центре внимания

Как сообщал УНИАН, в Давосе Трамп неожиданно объявил, что США не будут использовать силу для установления контроля над Гренландией и "вежливо просят" продать им этот остров.

В своей речи он пустился в длительные обоснования американских прав на Гренландию, ссылаясь на исторические заслуги и нынешнюю военную мощь США, а также на военную слабость Дании.

