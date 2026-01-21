'Нас не остановить': Трамп обосновал 'права' США на Гренландию

Американский президент уверяет, что не собирается применять силу, но все равно похвастался военной мощью Америки.

США не будут использовать силу для установления контроля над Гренландией и "вежливо просят" продать им этот остров. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе.

В своей речи он пустился в длительные обоснования американских прав на Гренландию, ссылаясь на исторические заслуги и нынешнюю военную мощь США, а также на военную слабость Дании.

"Факт в том, что ни одна страна не сможет обеспечить безопасность Гренландии, за исключением США. Мы мощная страна, значительно мощнее, чем можно себе представить. Это было ясно видно в Венесуэле две недели назад. Мы это видели во Второй мировой, когда Дания сдалась Германии, они сражались всего лишь 6 часов и не смогли защитить ни себя, ни Гренландию", – заявил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что США "защитили Гренландию для себя" во Второй мировой войне, но потом вернули Гренландию обратно Дании, поскольку "мы были слишком глупы, когда это сделали".

Трамп обвинил Данию в неблагодарности и предупредил, что "весь мир находится в большой опасности из-за ядерных ракет", а Гренландия в этом контексте является стратегической территорией.

"Это огромный кусок льда посреди океана. Но если начнется война, многие ракеты будут пролетать просто над этим куском льда. Мы хотим построить там "Золотой купол" (задуманная Трампом система континентальной противоракетной обороны – УНИАН), он будет защищать не только США, но и Канаду, которая тоже должна быть благодарна нам", – заявил он.

Трамп подчеркнул, что Дания не способна обеспечить оборону Гренландии и якобы не тратит на защиту острова даже 1% от того, что обещала. В этой связи он и хочет американского контроля над островом, чтобы обеспечить безопасность, по его словам, и Европы, и США.

"Именно поэтому я хочу немедленно провести переговоры о том, чтобы приобрести Гренландию Соединенными Штатами. Как это мы делали и ранее в нашей истории. Ничего в этом неправильного нет. Нас не остановить. Наверное, это самое громкое заявление. Все думали, что я буду использовать силу, но я не намерен использовать силу. Просто США просят, чтобы нам отдали Гренландию. Она у нас уже была. Мы победили немцев, японцев, итальянцев. Но после этого отдали Гренландию. И теперь просто вежливо просим ее вернуть назад", – сказал Трамп.

Трамп и Гренландия: последние новости

Как писал УНИАН, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что угрозы Трампа относительно Гренландии погружают Запад в "нисходящую спираль" конфликта, что выгодно РФ и Китаю. По ее словам, "мир навсегда изменился, и мы должны меняться вместе с ним".

В этом контексте она в частности призвала Европу к "постоянной" независимости от США, назвав враждебность президента Дональда Трампа к союзникам разрывом, который можно сравнить по масштабам с "шоком Никсона" 1971 года.

