Следующая зима для Украины снова может стать сложной, поэтому ЕС готовится к этому, - Каллас

Евросоюз прилагает усилия, чтобы укрепить энергетическую устойчивость Украины перед новым зимним сезоном.

Следующая зима для Украины снова может оказаться сложной, поскольку Россия, вероятно, будет наносить авиаудары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Европейский Союз уже готовится оказать помощь Украине. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Каллас сообщила, что главы МИД стран-членов ЕС сегодня обсудили с украинским коллегой Андреем Сибигой ситуацию на поле боя и укрепление энергетической устойчивости Украины.

"Следующей зимой, вероятно, Россия вновь нанесет удар по украинской энергосистеме. Поэтому мы готовимся. Украине нужны генераторы, запасные части и финансирование для ремонта. Противовоздушная оборона также остается приоритетом, и я призвала те государства-члены, у которых есть запасы, предоставить их Украине", – отметила Каллас.

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Также верховный представитель ЕС добавила, что решение США предоставить Киеву лицензионное разрешение на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot является "позитивным шагом, даже если на это потребуется время".

Новый 21-й пакет санкций против РФ еще не утвержден

Кроме того, она отметила, что сожалеет о том, что сегодня не удалось достичь консенсуса по 21-му пакету санкций против России.

"Хотя, должна сказать, что мы довольно близки", – отметила Каллас.

Однако, по её словам, положительным моментом является то, что в перечень различных ограничительных санкционных мер было добавлено около 250 имен. "Мы продолжаем сосредотачиваться на оказании большего давления на Россию", – сказала Каллас.

Россия нашла способ обходить защиту энергообъектов Украины

По данным Reuters, Россия использует дешевые дроны на оптоволокне, чтобы обходить защиту украинских энергетических объектов и повреждать высоковольтные подстанции в приграничной Сумской области. Подлинность видео новых атак, появившихся в российских соцсетях, проверили и подтвердили специалисты исследовательской группы CIR из Лондона.

Для нанесения ударов противник применяет маневренные FPV-дроны, которые управляются через тонкий волоконно-оптический кабель. Такая инженерная особенность делает их невосприимчивыми к сигналам РЭБ, поскольку связь с оператором не зависит от радиоволн. Поэтому, как объясняют авторы, украинская защита в виде бетонных саркофагов и антидроновых сеток, которая эффективно спасала от ракет и "Шахедов", может оказаться бесполезной.

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