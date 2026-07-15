На территории СЭС пять лет не косили траву: земля покрылась цветами, которые любят пчелы

Обычно под солнечными панелями рассыпают гравий или коротко стригут траву.

Территорию двух больших солнечных электростанций на юге Миннесоты в начале 2018 года перестали постоянно скашивать, и начали засевать местными цветами, которые привлекают насекомых-опылителей. Со временем это привело к увеличению разнообразия растений и насекомых не только на этой земле, но и по соседству, пишет Ecoportal.

Большинство солнечных электростанций строятся на землях, которые годами интенсивно обрабатывались, вспахивались сезон за сезоном, обильно обрабатывались гербицидами и лишены диких уголков, которые когда-то служили местом обитания для насекомых.

Когда устанавливаются панели, вспашка прекращается, но земля обычно остается покрытой гравием или коротко подстриженным дерном. Выглядит аккуратно, но никак не помогает природе.

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Две фермы в Миннесоте на бывших пахотных землях начинались именно так. Однако перед началом первого полноценного сезона земля была обработана препаратами для удаления сорняков, а затем засеяна местными травами и цветущими растениями.

В том же году исследователи территорию начали отслеживать ученые из Аргоннской национальной лаборатории и Национальной лаборатории возобновляемой энергии. Они подсчитывали численность обитателей этих мест вплоть до августа 2022 года.

Поначалу цветов было мало, насекомых – совсем немного. Но каждое лето эти цифры менялись: разнообразие видов цветковых растений значительно возросло, разнообразие насекомых постепенно увеличивалось.

Исследовательская группа обнаружила увеличение всех показателей среды обитания и биоразнообразия: растений и насекомых, включая численность местных пчел и общей численности насекомых. Наиболее многочисленными группами насекомых оказались жуки, мухи и мотыльки.

Но главными героями стали местные пчелы. Общая численность насекомых утроилась, а количество местных пчел увеличилось в 20 раз.

В качестве дополнительного преимущества исследователи обнаружили, что опылители с солнечных электростанций также посещали цветки сои на соседних полях, оказывая тем самым дополнительные услуги по опылению.

Как расцветает самая засушливая пустыня на планете

Напомним, что пустыня Атакама на севере Чили, которая считается самым засушливым местом на Земле, поскольку дождей там не бывает годами, временами превращается в цветущий сад с сотнями видов цветов. Когда складываются благоприятные условия, то более 200 видов цветов могут прорасти одновременно. Местные растения "запрограмированы" прорастать быстро, используя редкую дождевую воду.

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