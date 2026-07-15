Дата на банке может означать не то, что вы думаете: когда на самом деле консервы становятся опасными

Срок годности не всегда определяет, когда нужно выбросить консерву.

Основное преимущество консервированных продуктов в том, что они могут долго храниться в кладовой, и у вас всегда под рукой есть еда. Но как долго консервы на самом деле остаются пригодными к употреблению? Издание Southern Living объяснило, как долго могут храниться консервированные продукты, как правильно обращаться с ними до и после вскрытия, а также по каким признакам можно определить, что они испортились.

На большинстве банок можно увидеть дату "Употребить до...", однако, как отмечается в статье, продукты длительного хранения могут оставаться безопасными для употребления даже после этой даты, но с этого момента их качество постепенно начинает ухудшаться.

Особенно это касается кислых продуктов, например помидоров, ведь со временем кислоты начинают взаимодействовать с металлом, из-за чего меняются вкус и текстура продукта.

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В издании подчеркнули, что хотя консервы часто можно использовать и после указанной на упаковке даты, банку нужно обязательно выбросить в следующих случаях: если на ней есть вмятины; она вздулась; покрылась ржавчиной; имеет какие-либо другие повреждения.

Чтобы консервированные продукты дольше оставались безопасными и качественными, нужно соблюдать несколько простых правил:

хранить в прохладном, сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте;

избегать перепадов температур; не хранить банки возле плиты, а также в гараже или других местах, где температура может сильно меняться или опускаться ниже нуля;

не ставить банки на пол, лучше размещать их на полках – это поможет снизить риск повреждения влагой или вредителями;

регулярно проверяйте запасы и в первую очередь используйте те консервы, которые были приобретены раньше.

Как хранить вскрытые консервы

В статье говорится, что большинство вскрытых консервированных продуктов остаются свежими в холодильнике до четырёх дней. Томатные продукты и некоторые соусы могут храниться до одной недели. Для более длительного хранения остатки можно замораживать. Чтобы они оставались безопасными и свежими, следует соблюдать некоторые рекомендации.

Поместите консервы в холодильник не позднее чем через два часа после вскрытия или заморозьте в течение максимум двух часов – это поможет снизить риск пищевых отравлений.

Прежде чем поместить продукт в холодильник, переложите его в герметичный контейнер или пакет с застежкой.

Перекладывая остатки еды, используйте только чистые столовые приборы, чтобы избежать загрязнения продукта.

Помечайте контейнер датой вскрытия банки, чтобы не забыть использовать продукт в течение трех-четырех дней.

Перед употреблением осмотрите продукт. Если появился неприятный запах, плесень или изменился цвет, его нужно выбросить.

Чем грозит неправильное хранение

Правильное хранение консервов необходимо не только для сохранения их качества, но и для предотвращения пищевых отравлений. В издании подчеркнули: неправильное хранение может повысить риск развития ботулизма – смертельно опасной формы пищевого отравления. Поэтому перед вскрытием нужно внимательно осмотреть банку: если она протекает, вздулась или имеет сильные вмятины, её необходимо выбросить.

После вскрытия также нужно обратить внимание на наличие таких признаков, как неприятный запах, мутное содержимое, а также на то, не вытекала ли жидкость из банки при открытии.

Впрочем, ботулизм – не единственная опасность. В статье отмечается: если открытые консервы надолго оставить при комнатной температуре, в них могут начать активно размножаться опасные бактерии, в частности Listeria, Salmonella и кишечная палочка (E. coli).

Кроме того, длительное хранение продуктов в открытой металлической банке может привести к появлению металлического привкуса или к попаданию в продукт химических веществ, например бисфенола А (BPA), который используется во внутреннем покрытии некоторых банок. Особенно чувствительны к контакту с металлом кислые продукты, такие как помидоры или фрукты. Из-за этого могут ухудшиться их вкус и качество.

Особенности хранения домашних консервов

Домашние консервы требуют особой осторожности, говорится в материале. Они подвержены более высокому риску заражения ботулизмом, особенно если при консервировании не были соблюдены правила безопасности.

Чтобы снизить этот риск, рекомендуется перед употреблением прокипятить их в течение 10 минут. Если вы находитесь на большой высоте над уровнем моря, к этому времени следует добавлять еще по одной минуте кипячения на каждые 305 метров высоты.

Ранее УНИАН писал, какие консервы можно есть на диете. Употребление консервированных продуктов предусмотрено, в частности, средиземноморским стилем питания. Диетолог Андреа Матис назвала 6 продуктов в консервах, которые можно добавлять в повседневные блюда, находясь на диете. Это – нут, помидоры, сардины, артишоки, оливки, белая фасоль.

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