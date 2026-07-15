Олег Давыгора

Он написал, что для него было "большой честью служить украинскому народу".

Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны, и подвел итоги своей работы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Федоров опубликовал итоговый отчет о работе ведомства и поблагодарил команду, военных и партнеров. Экс-министр написал, что для него было "большой честью служить украинскому народу". Среди достижений он назвал отключение российским военным системы Starlink.

Также Федоров отнес к ним масштабное наращивание закупок дронов, запуск новых программ для Сил беспилотных систем, контракты на ракеты для Patriot, закупку самолетов Gripen, развитие украинской баллистической программы и привлечение десятков миллиардов долларов международной военной поддержки. Также он заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты в день отставки правительства.

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Кроме того, он признал, что не удалось завершить трансформацию Минобороны в соответствии со стандартами НАТО, перевести все закупки на тендеры и сформировать культуру ответственности за принятые решения.

Обновление Кабмина

Ранее народные депутаты сообщали, что в составе нового правительства Министерство обороны возглавит Игорь Клименко, а Министерство внутренних дел - Иван Выговский.

СМИ писали, что президент Владимир Зеленский во время заседания фракции "Слуга народа" заявил, что у Федорова существует системный конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и армией, который никак не удается разрешить.

Также отмечалось, что Федоров остается в команде президента, "но чем он будет заниматься, станет известно на следующей неделе".

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