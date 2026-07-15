Сиквел 'Бэтмена' с Паттинсоном снова перенесли: новая дата премьеры и первые кадры

Предстоящий супергеройский фильм режиссера и сценариста Мэтта Ривза должен выйти в 2028 году.

Фильм знаменитого сценариста и режиссера Мэтта Ривза "Бэтмен 2" (The Batman Part II) снова откладывается, новая дата выхода - 18 февраля 2028 года. Напомним, показ первой части в прокате стартовал в марте 2022 года.

О новой дате релиза Ривз объявил на платформе Vimeo, сопроводив сообщение первыми кадрами тестовой съемки с возвращением Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.

Изначально "Бэтмен. Часть II" должен был выйти 2 октября 2026 года, однако Warner Bros. перенесла премьеру сначала на 1 октября 2027 года, а теперь и на 2028 год.

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"Бэтмен. Часть II" – что известно

"Бэтмен 2" (The Batman: Part II) - предстоящий супергеройский фильм режиссера и сценариста Мэтта Ривза, который станет продолжением фильма Бэтмен с Роберт Паттинсон в роли Брюса Уэйна / Бэтмена.

Как сообщает Variety, компанию Роберту Паттинсону в долгожданном продолжении составят Скарлетт Йоханссон, Себастиан Стэн, звезда "Игры престолов" Чарльз Дэнс, а также Брайан Тайри Генри и Себастиан Кох.

Сценарий сиквела Мэтт Ривз подготовил совместно с Мэттсоном Томлином. При этом подробности сюжета пока не раскрываются, как и сведения о персонажах, которых сыграют актеры второго плана.

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