Германия подозревает Россию в кибератаке на своих чиновников, – СМИ

Утечка данных была остановлена.

Немецкие чиновники подозревают, что за кибератакой, направленной против высокопоставленных чиновников Германии через мессенджер Signal, стоит Россия. Об этом сообщил правительственный чиновник в Берлине, пишет Bloomberg.

Чиновник рассказал изданию, что пострадавшим от так называемой фишинговой кампании было сообщено, а утечка данных от атак была остановлена. Однако власти не могут исключать, что есть и другие пострадавшие.

Оценка Берлина о том, что атака была организована Кремлем, была опубликована в выходные изданием Der Spiegel. По данным журнала, пострадали два члена кабинета министров, министр строительства Верена Губерц и министр по делам семьи Карин Прин. Однако их пресс-секретари отказались от комментариев.

