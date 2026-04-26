Генерал-майор запаса рассказал, как может выглядеть нападение РФ на страны Балтии

Россия обладает значительными возможностями для нанесения ударов с помощью тех же "Шахедов" и "Гераней", говорит Кривонос.

Россия может осуществить гибридную атаку против стран Балтии, которая будет включать удары дронами и работу "пятой колонны" внутри страны.

Такое мнение высказал генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. В эфире телеканала "Киев 24" он сказал, что такая атака сможет парализовать страну в течение нескольких дней.

Генерал отметил, что Россия обладает серьезными возможностями для атак теми же "Шахедами" и "Геранями."

Видео дня

"Огромное количество дронов, производимых в Российской Федерации, не используется по Украине, а хранится как стратегический запас. Эта цифра, по разным оценкам, составляет от 40 до 60, а в определенные моменты до 80 тысяч. Они могли бы спокойно использовать их по территории Украины, но почему-то хранят", – добавил Кривонос.

Угроза РФ для стран Европы

Разведка Нидерландов сообщила, что НАТО оказалось в шаге от большой войны. Утверждается, что Россия готовит план раскола Альянса и уже ведет конкретные приготовления к масштабному столкновению в Европе. В то же время отмечается, что пока продолжается война в Украине, прямое нападение РФ на страны НАТО маловероятно.

Ранее одиозный секретарь Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал открыто угрожать странам Европы из-за помощи Украине. Незадолго до этого Минобороны России опубликовало адреса европейских предприятий, которые якобы производят оружие для Украины, и начало пугать "последствиями".

