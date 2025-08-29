Заместитель министра заверил, что Польша будет играть ключевую роль в гарантиях безопасности для Украины.

Польша не будет отправлять войска в Украину после завершения боевых действий, но создаст базы и организует логистику для войск, которые будут участвовать в обеспечении безопасности в Украине. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский после встречи министров обороны ЕС в Копенгагене, пишет RMF FM.

Комментируя позицию Польши, заместитель министра подчеркнул, что его страна остается преданной идее не отправлять войска в Украину и не участвовать в сухопутной операции. По его словам, задача Польши - обеспечить безопасность на ее границе с Россией и Беларусью. Он подчеркнул, что там угроза "настолько велика", что Польша не может ослабить свои силы, отправив их в Украину.

Однако, как сказал Залевский, гарантии, подготовленные в рамках коалиции желающих, предусматривают присутствие европейских войск в Украине и операцию по защите украинского неба, и Польша будет играть ключевую роль в этой операции.

Он пояснил, что страна создаст базы для поддержки войск, которые будут находиться в Украине, и организует логистику для этих войск, а также предоставит аэродромы для самолетов, которые будут защищать украинское небо.

Гарантии безопасности для Украины: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп предположил, что Китай может отправить миротворцев в Украину. Таким образом, писало Financial Times, он поддержал предложение, впервые выдвинутое президентом России Владимиром Путиным. По данным источников издания, на прошлой неделе на встрече с европейскими лидерами и президентом Украины глава Белого дома предложил пригласить Китай предоставить миротворцев для мониторинга нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта в рамках мирного урегулирования с Россией. Утверждается, что эта идея вызывает противодействие со стороны европейских столиц, а ранее ее отверг и президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил три блока, на которые должны опираться гарантии безопасности для Украины. По его словам, первый блок касается украинской армии и способности финансировать ее именно в том количестве, которое сегодня защищает границы Украины. Второй блок - это "форматы защиты Украины, похожие на НАТО". К третьему блоку он отнес вопрос санкций. Речь идет о том, на что будут готовы международные партнеры, если Россия снова нападет.

Между тем Россия считает предложения Запада по гарантиям безопасности Украины опасными, мол, они увеличат риск конфликта между Москвой и НАТО, а Киев превратится в "стратегического провокатора" на границах РФ,

