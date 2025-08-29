В Белом доме это отрицают.

Президент США Дональд Трамп предложил разместить китайские войска в качестве миротворцев в послевоенной Украине, поддержав предложение, впервые выдвинутое президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times.

По данным источников издания, на прошлой неделе на встрече с европейскими лидерами и президентом Украины в Белом доме Трамп предложил пригласить Китай предоставить миротворцев для мониторинга нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта в рамках мирного урегулирования с Россией.

"Это ложь", - заявил высокопоставленный представитель администрации Трампа, добавив, что "обсуждения китайских миротворцев не было".

Утверждается, что эта идея вызывает противодействие со стороны европейских столиц, а ранее её отверг президент Украины Владимир Зеленский из-за критической поддержки Пекином военных действий России.

Высокопоставленные военные и политические деятели США, Украины и крупных европейских столиц обсуждали структуру, в рамках которой демилитаризованная зона, патрулируемая нейтральными миротворцами, будет создана в качестве первого уровня мирного урегулирования.

Также Китай заявил о своей готовности сыграть "конструктивную роль" в урегулировании войны после того, как Россия недавно предположила, что Пекин может стать одним из гарантов безопасности Украины в рамках мирного соглашения.

МИД Китая на этой неделе заявил, что сообщения СМИ о предложении Пекина принять участие в миротворческих силах на Украине "не соответствуют действительности".

Китайские миротворцы в Украине - позиция Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что не поддержит миротворческие силы китайских войск.

"Почему Китай не участвует в гарантиях? Во-первых, Китай не помог нам остановить эту войну с самого начала. Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок беспилотников", - скаазал он.

В апреле Зеленский обвинил Китай в поставках оружия России и содействии её производству. Он также заявил, что Пекин ничего не делает, чтобы помешать России вербовать китайских граждан для участия в боевых действиях в Украине, предъявив доказательства, собранные украинской разведкой, что по меньшей мере 155 таких рекрутов были отправлены на поле боя.

