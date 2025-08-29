Среди прочего, речь идет о финансировании и поддержке украинской армии, инвестициях в производство и закупку оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали о видении будущих гарантий безопасности Украины. Об этом Зеленский сказал на брифинге журналистам, передает журналист УНИАН.

Глава государства отметил, что в контексте разработки гарантий безопасности есть несколько важных "блоков" для Украины, и в частности, первый блок касается украинской армии.

"На мой взгляд, этот блок касается финансирования того личного состава, который сегодня есть. Способность финансировать армию именно в том количестве, которое сегодня защищает наши границы. Никто не говорит больше, потому что больше никто не даст. Но мы не можем говорить меньше, потому что мы не собираемся проводить соответствующие эксперименты", - отметил Зеленский.

Кроме того, важным вопросом является оружие для армии. Существует три направления, которые нужно поддерживать и финансировать. Украина нуждается в помощи от международных партнеров.

Во-первых, помощь для отечественного украинского производства: на дроны, технологии и т.д. Во-вторых, речь идет о европейском производстве: ПВО, артиллерия.

В-третьих, финансирование закупки американского оружия через НАТО в рамках инициативы PURL.

Далее президент рассказал о втором блоке гарантий безопасности для Украины. Он напомнил, что Украина всегда стремится получить членство в НАТО, но пока наше государство туда не принимают. В этой связи, обсуждаются другие форматы защиты Украины, похожие на НАТО (NATO-like).

"У меня к этому подход очень понятный. Если не НАТО, а нам говорят: "по силе как НАТО, но не НАТО"... Мы должны понять, на что готовы партнеры. Потому что это и есть альянс", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что на следующей неделе в Европе намерен это обсудить с партнерами, но уже без военных, потому что были консультации на уровне Главнокомандующих Вооруженных сил и на уровне советников по национальной безопасности.

"На мой взгляд, надо включаться срочно лидерам, чтобы достичь договоренности, а уже потом переходить на военных, советников по национальной безопасности и тому подобное. Это то, что я вижу. Потому что вопросы такие как "boots on the ground" и так далее - это можно проговорить только на уровне лидеров. Кто готов и на что готов. Это моя философия второго блока", - рассказал Зеленский.

К третьему блоку он отнес вопрос санкций. Речь идет о том, на что будут готовы международные партнеры, если Россия снова нападет.

"Допустим, на нас снова нападает Россия с моря. Кто, что и как будет защищать с неба, кто из партнеров на что готов? И на земле - из Беларуси, из России... Отвечая на эти простые вопросы, надо увидеть, кто, что готов предоставлять Украине. И в течение какого времени. Поэтому санкции в третьем блоке. И я считаю, что российские активы, потому что это восстановление нашего государства, это энергетика, связь и т.д. - это также часть наших гарантий безопасности", - отметил президент.

Отдельно он отметил, что к гарантиям относит четкое понимание приобретения Украиной члентва в Европейском Союзе, а это, прежде всего, экономические гарантии безопасности.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что по данным издания Financial Times, США будут частью "координации" гарантий безопасности для Украины после окончания полномасштабной войны. Это предложение США зависит от готовности европейских столиц направить в Украину десятки тысяч военных.

Также мы писали, что спикер МИД России Мария Захарова заявила, что гарантии безопасности от Запада должны учитывать и интересы России. По ее мнению, сейчас предложения являются "односторонними и явно направленными на сдерживание России". Также Захарова добавила, что предложения Запада сейчас увеличивают риск втягивания НАТО в вооруженный конфликт с Россией.

