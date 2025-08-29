Захарова заявила, что гарантии безопасности для Украины должны учитывать интересы России, а сейчас предложения направлены на сдерживание Москвы.

В России в пятницу, 29 августа, заявили, что предложения Запада по гарантиям безопасности для Украины увеличат риск конфликта между Москвой и НАТО, а Киев превратится в "стратегического провокатора" на границах РФ, пишет Reuters.

В публикации указывается, что сейчас европейские союзники Украины работают над подготовкой гарантий безопасности для Украины, которые могли бы стать частью потенциального мирного урегулирования войны с Россией. Эти гарантии направлены на защиту Украины в случае повторного нападения страны-агрессора в будущем.

Издание отметило, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, 28 августа, что на следующей неделе он ждет определения основных положений гарантий безопасности для своей страны.

Видео дня

В пятницу, 29 августа, появилось заявление относительно гарантий безопасности для Украины спикера МИД России Марии Захаровой.

"Гарантии безопасности должны основываться на достижении общего согласия, которое учитывает интересы России в области безопасности", - сказала Захарова.

Пресс-секретарь МИД России отметила, что якобы нынешние предложения являются "односторонними и явно направленными на сдерживание России".

"Эта линия предложений нарушает принцип неделимой безопасности и отводит Киеву роль стратегического провокатора на границах России, увеличивая риск втягивания альянса (НАТО) в вооруженный конфликт с нашей страной", - заявила на брифинге она.

Издание напомнило, что ранее Москва заявляла, что против любого присутствия на территории Украины войск НАТО.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони рассказала, что предложение Италии для гарантий безопасности Украины относительно пункта о взаимной обороне статьи 5 НАТО "сейчас является главным на столе переговоров". Мелони добавила, что США поддерживают предоставление Украине обязательств по коллективной обороне вне рамок НАТО. Премьер-министр Италии добавила, что любое урегулирование войны должно базироваться на "надежных гарантиях безопасности для Киева".

Также мы писали, что по данным издания WSJ, большинство избирателей в Европе выступают против плана отправки миротворцев в Украину после завершения войны. В Германии 56% опрошенных ответили против, а во Франции - 68%. В Великобритании жители якобы и за участие своих военных в любых мирных переговорах, но в то же время не хотят провоцировать Россию. В Польше отказались от направления миротворцев в Украину после войны, потому что это может спровоцировать эскалацию конфликта.

Вас также могут заинтересовать новости: