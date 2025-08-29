В частности Польша не присутствовала на встрече европейских лидеров в Белом доме из-за спора обоих политиков.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подвел итоги своей первой встречи с новым президентом страны, отметив, что они нашли общий язык "в одном" - "у нас замечательные семьи и фантастические дети". Об этом пишет Financial Times.

"Кароль Навроцкий, правый президент, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS), вступил в должность в начале этого месяца и быстро наложил вето на законодательство, в частности относительно льгот для украинских беженцев. Он также бросил вызов Туску относительно того, кто должен возглавлять внешнюю политику и быть собеседником Дональда Трампа", - напомнили в материале.

Кроме того, Навроцкий планирует поехать в Вашингтон на следующей неделе, чтобы провести первую официальную встречу с Трампом.

В FT выяснили, что спор между Туском и Навроцким относительно представительства за рубежом привел к тому, что Польша отсутствовала на встрече в Белом доме, где присутствовали другие европейские лидеры, среди которых и президент Украины Владимир Зеленский.

"Можно было бы по крайней мере разделить обязанности: Туск занимался бы европейскими партнерами, а Навроцкий - администрацией США. Вместо этого мы имеем недоразумения и борьбу за власть, что вызывает у меня большое беспокойство относительно внешней политики Польши, в том числе в отношении Украины", - отметила Моника Сус, профессор политики Польской академии наук.

Как отметила профессор политологии в Университете Яна Кохановского в Кельце Агнешка Касинская-Метрика, политический новичок (речь идет о Навроцком - УНИАН) имеет "большие амбиции" и хочет будет президентом два срока.

"Туск имеет большую проблему - поддержка его уменьшается, его обещания остаются невыполненными, а Навроцкий блокирует каждый закон", - объяснила профессор.

Также Навроцкий наложил вето на закон о регулировании наземной ветровой энергетики и газа, включая законодательство, которое правительство Туска изменило, чтобы сделать Польшу соответствующей правилам Европейского Союза.

"Эта вражда затрудняет усилия Туска по восстановлению импульса после выживания в голосовании о доверии и перестановки в своем кабинете, чтобы подавить напряжение после поражения его лагеря на президентских выборах", - объясняют в FT.

В то же время команда Навроцкого также имеет собственные вызовы, среди которых серия уголовных расследований.

"На прошлой неделе прокуратура предъявила обвинения одному из ближайших соратников Навроцкого, Славомиру Ценкевичу, в участии в якобы попытке PiS дискредитировать Туска накануне выборов 2023 года путем утечки секретной информации. В то время Ценкевич руководил институтом военной истории, а недавно Навроцкий назначил его главой Национального бюро безопасности Польши. Ценкевич и другие обвиняемые, в частности бывший министр обороны от PiS Мариуш Блащак, отрицают свою вину", - напомнили в издании.

Кроме того, напряжение между Тусоком и Навроцким растет из-за бюджета на 2026 год, ведь правительство пытается сохранить рекордные расходы на оборону, не нарушая фискальных правил ЕС.

Отмечается, что в среду двое политиков провели еще одну напряженную встречу, во время которой Навроцкий назвал ситуацию с бюджетом "тревожной".

Несмотря на то, что Туск имеет парламентское большинство и президент не может ветировать бюджет, Навроцкий может передать его на рассмотрение в Конституционный суд, который укомплектован судьями из партии PiS.

"Цель Навроцкого - уничтожить это правительство, и отказ принять бюджет сделает это все более реалистичным", - добавила Касинская-Метрика.

Польша и Украина - последние новости

Ранее стало известно, как поляки относятся к вето на закон о помощи украинским беженцам. Как свидетельствуют результаты опроса, 59,8% респондентов ответили, что поддерживают такое решение. Другое мнение высказало 25,4% опрошенных. Остальные граждане, а именно 14,7% выбрали вариант "не знаю/трудно сказать".

Также сообщалось, что из-за такого вето может прекратиться финансирование Starlink для Украины, однако руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заверил, что этого не произойдет.

"Вето президента Навроцкого не выключит интернет Starlink в Украине, поскольку расходы на это соединение финансируются на основе положений действующего закона, а законопроект, поданный в Сейм президентом Республики Польша, сохраняет этот статус-кво. Все, что нужно, это чтобы эта президентская инициатива была быстро рассмотрена в польском парламенте в сентябре", - подчеркнул политик.

