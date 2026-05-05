Прощай, цивилизация: в России перед 9 мая полностью отключили мобильный интернет

В Москве и других крупных города РФ начались масштабные отключения мобильного интернета. Местные власти объясняют населению, что это делается "в целях безопасности" на период празднования "Дня победы".

Ранее росСМИ сообщали, что операторы рассылают жителям Москвы и Петербурга сообщения о временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМИ. Предполагается, что такая ситуация будет сохраняться с 5 по 9 мая.

По данным сервисов Downdetector и "Сбой.рф", всплеск жалоб начался около 08:00 5 мая. Перебои зафиксировали у пользователей операторов МТС, Т2, Мегафон, Билайн и Yota, причем у Т2 о проблемах также сообщают жители Подмосковья.

Операторы мобильной связи уже начали рассылать соответствующие сообщения абонентам. В них абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi и включать VoLTE.

По словам недовольных россиян, не работают даже сайты из так называемых "белых списков", доступ к которым обещали сохранять во время отключений. К ним относятся госуслуги, поисковик Яндекс и российские соцсети.

В Москве и Петербурге уже не в первый раз отключают мобильный интернет перед 9 мая, связь пропадала и в прошлом году. Российские власти тогда заявили, что "так и нужно" и проблемы связаны с подготовкой и проведением парада Победы.

Напомним, после вторжения в Украину российские власти усилили контроль над интернет-пространством. В частности, были заблокированы Facebook, Instagram, Discord и ряд других популярных ресурсов. Также власти массово удаляют VPN-сервисы и штрафуют за их использование.

В июле 2025 года в России запустили новую платформу – мессенджер Max от компании VK, который напоминает китайский WeChat. Приложение имеет доступ к микрофону, камере, геолокации, контактам и файлам пользователя, более того, оно контролируется спецслужбами.

Позже власти обязали предварительно устанавливать Max на все новые устройства, продаваемые в России. Государственные служащие, учителя и студенты должны пользоваться этой платформой.

