Россиян возвращают в прошлое, чтобы продолжать войну против Украины.

Россия разворачивает в своем глубоком тылу подразделения радиоэлектронной борьбы для противодействия ударам украинских беспилотников, но для этого ей приходится отключать мобильный интернет на значительной территории.

Как пишет российское издание "Коммерсантъ", начиная с 25 января российские мобильные операторы по приказу государственных органов начали выключать сети связи 4G ночью на территории Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Как рассказывают источники, это делается по требованию военных.

Беспроводная широкополосная связь LTE (4G) и средства радиоэлектронной борьбы работают на одинаковых частотах. Сначала власти хотели вообще отключить мобильный интернет, но это создало бы слишком много проблем для бизнеса и населения, поэтому решили пойти на компромисс и отключать связь только ночью. Однако и ночью отсутствие 4G нарушит нормальную работу многих систем, как то банкоматы, или камеры наблюдения, подключенные к серверам по беспроводному принципу.

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Аналитики американского Института изучения войны, комментируя эту публикацию, высказали свои предположения, зачем россияне выключают интернет ночью.

"Российские войска могут испытывать новые возможности РЭБ и заблаговременно отключили интернет-услуги, чтобы избежать внезапных сбоев. Российские официальные лица также могут ограничивать доступ к Интернету, чтобы скрыть перемещение обычных систем противовоздушной обороны в России после того, как удары украинских беспилотников в Ленинградской области 18 и 21 января показали, что российская ПВО на северо-западе России может быть неправильно развернута для защиты от беспилотников, запущенных из Украины", - говорится в отчете.

Удар по нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом

Как писал УНИАН, в ночь на 21 января нефтяной терминал морского порта Усть-Луга под Санкт-Петербургом был атакован беспилотниками. Там возник масштабный пожар, который пытались погасить несколько часов подряд. В итоге нефтяной терминал полностью остановил работу из-за разрушений.

После того российское военное командование было вынуждено снимать ПВО с фронта и переправлять ее в тыл. Два прозеванных беспилотника стоили агрессору не только материальных, но и репутационных убытков.

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