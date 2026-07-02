Франция отпустила танкер 'теневого флота' РФ после громкого задержания

Судно включено в санкционный список как Европейского союза, так и США.

Танкер Tagor, принадлежащий российскому теневому флоту, был отпущен ВМС Франции после предварительного задержания в Атлантическом океане месяц назад. Владельца обязали уплатить штраф в размере 1 млн евро за отсутствие флага и невыполнение требования остановиться. Об этом со ссылкой на заявление прокуратуры Бреста сообщает Le Parisien.

"Tagor" находится в санкционном списке как Евросоюза, так и США. Судно неоднократно меняло флаг, в частности, было замечено под флагами Мадагаскара, Маршалловых островов и Панамы. Теперь административное задержание танкера будет отменено, и он сможет покинуть территориальные воды Франции.

Судовладелец, юридически зарегистрированный на Маршалловых островах, признал свою вину и был осужден судом Бреста в рамках соглашения о признании вины (Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC), получив более мягкое, чем стандартное, наказание. Согласно заявлению прокурора, судовладелец уже уплатил штраф и обязался как можно скорее получить "новый, законный флаг".

Видео дня

О задержании танкера Tagor французскими и союзными им ВМС сообщил 1 июня президент страны Эмманюэль Макрон. Танкер следовал из России. Макрон приложил к своему посту видеофрагменты задержания.

"Наша решимость остаётся непоколебимой. Недопустимо, чтобы корабли обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведёт против Украины уже более 4 лет", – писал тогда Макрон.

Санкции против РФ – последние новости

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас отреагировала на масштабную атаку российских оккупантов на Киев 2 июля. Она заявила, что предложит расширение санкций против РФ. Каллас отметила, что "одни лишь слова осуждения не остановят атаки на Киев".

В свою очередь, Украина призывает союзников считать суда российского теневого флота легитимными военными целями.

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