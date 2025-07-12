Новое государство будет иметь лишь часть суверенитета и в определенных вопросах останется зависимым от Франции.

В мире появится новое государство. Но не полностью независимое. Островной регион Новая Каледония в западной части Тихого океана добился расширения своей автономии, но останется под протекторатом Франции, пишет Le Parisien.

Последний раунд переговоров между центральным правительством Франции и основными политическими силами Новой Каледонии длился 10 дней и закончился договоренностью, которая пока вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Договоренность является сложным компромиссом между тремя сторонами - правительством Франции, каледонскими сепаратистами, которые стремятся к полной независимости, и каледонскими лоялистами, которые хотят остаться частью Франции.

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Как пишет Le Parisien со ссылкой на информированный источник, десятистраничный документ предоставляет Новой Каледонии статус статус статус "sui generis" (буквально "исключительный" или "особый"). Что именно это означает, точно не понятно. Неназванный лоялист в комментарии изданию растолковал это как то, что Новая Каледония станет "государством, интегрированным в состав Франции". То есть не будет ни "заморской территорией Франции", ни независимым государством в полной мере.

"Эта формулировка достаточно расплывчатая, чтобы создать "настоящую головную боль конституционалистам" и устроить всех участников", - пишет Le Parisien.

Президент Франции Эммаэуэль Макрон в своей публикации на платформе Х, приветствуя эту договоренность, написал, что речь идет о "Государстве Новая Каледония в составе Республики [Франция]".

Ранее французская пресса писала, что проект соглашения, который на тот момент еще не был согласован, в частности предусматривал изменение государственных символов Новой Каледонии (название, флаг, гимн, девиз), а также введение двойного гражданства (одновременно Новой Каледонии и Франции). Также правительство Новой Каледонии должно было бы получить больше самостоятельности в международных делах, тогда как оборона будет оставаться в юрисдикции правительства Франции. Вроде бы другие государства мира могли бы признать Новую Каледонию как отдельный субъект международного права.

Новая Каледония: что надо знать

Новая Каледония - это заморская территория Франции (по состоянию на сегодня), которая находится в юго-западной части Тихого океана, примерно в 1 200 км к востоку от Австралии. Архипелаг имеет значительную автономию, собственное правительство и парламент, но остается под суверенитетом Франции. Его население (всего около 275 тысяч человек) состоит как из европейцев (преимущественно французов), так и из коренного народа канаков, который составляет примерно 40% населения и сохраняет отдельную идентичность.

В мае 2024 года из-за попытки Парижа изменить избирательные правила в Новой Каледонии вспыхнули масштабные протесты и беспорядки. Планы предоставить право голоса французам, проживавшим на островах более 10 лет, вызвали возмущение среди коренного народа канаков. После столкновений, поджогов, разграблений и введения комендантского часа власти объявили чрезвычайное положение, и тысячи людей были арестованы, при этом погибло более десятка протестующих и правоохранителей

В июне 2024 года задержали лидера движения за независимость Христиана Тейна и других активистов, которые были этапированы во Францию, что вызвало новую волну протестов с поджогами полицейских участков и пожарами. После этих событий президент Франции и премьер объявили о приостановлении избирательной реформы в Новой Каледонии.

В январе 2025 года парламент Новой Каледонии избрал нового профранцузского президента - Альсид Понгу, который пообещал направить усилия на восстановление политической стабильности, в частности начал переговоры со сторонниками полной независимости архипелага.

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