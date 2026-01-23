Европа снова сосредотачивается на Украине после конфликта с Трампом, - Bloomberg

Лидеры ЕС признают потерю доверия к США, но подчеркивают, что без американских гарантий безопасности поддержка Украины остается невозможной.

После напряженной недели в отношениях с президентом США Дональдом Трампом Европейский Союз заявил о намерении вернуть Украину в центр своей политической повестки дня. Об этом шла речь во время экстренного саммита ЕС в Брюсселе, созванного на фоне угроз Трампа об аннексии Гренландии и введении тарифов против европейских стран, пишет Bloomberg.

Европейские лидеры признали, что трансатлантические отношения понесли серьезный удар, однако подчеркнули: ЕС не может позволить себе разрыв с США из-за критической зависимости от американской торговли, финансовых потоков, энергетики и, прежде всего, гарантий безопасности для Украины.

"Нет оснований для чрезмерного оптимизма, но мы потеряли время и должны вернуться к серьезным разговорам", – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Аналогичную позицию высказал премьер Швеции Ульф Кристерссон, который призвал возобновить практическое сотрудничество с США.

Первым шагом к перезагрузке стало возобновление процесса ратификации торгового соглашения между ЕС и США, который был приостановлен после ультиматума Трампа по Гренландии. Изменение позиции американского президента после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте дало основания для возвращения к переговорам, заявили в Европарламенте и Европейском совете.

Украина в центре внимания

Самым сложным вопросом, однако, остается Украина. До гренландского кризиса Европа работала над рамочным мирным соглашением совместно с США, в частности над американскими обязательствами по защите Украины в случае повторной агрессии РФ. Этот процесс был остановлен на фоне обострения отношений с Вашингтоном.

Европейские лидеры открыто обеспокоены тем, что внимание к Украине может снова сойти на нет – особенно на фоне переговоров посланцев Трампа с Владимиром Путиным в Москве. Туск подчеркнул:

"Украину нельзя отодвигать на второй план из-за политических эмоций".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке послевоенного пакета "процветания" для Украины, разработанного совместно с США, и напомнила, что ЕС уже предоставил Киеву 193 млрд евро помощи, а также недавний кредит на 90 млрд евро.

Ее заявление прозвучало на фоне жесткой критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который в Давосе обвинил Европу в чрезмерных дискуссиях без решительных действий.

В то же время ЕС продемонстрировал готовность к жесткому ответу США в случае новой эскалации: блок подготовил контрмеры на сумму 93 млрд евро и даже рассматривал применение механизма борьбы с экономическим принуждением.

Несмотря на временную деэскалацию, европейские лидеры признают, что доверие к США подорвано, а новые кризисы – лишь вопрос времени. Поэтому ЕС планирует ускорить движение к стратегической автономии, в частности в обороне, торговле и конкурентоспособности.

"На этот раз мы выстояли. Но в следующий раз Европа должна быть еще сильнее", – подытожил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Давосе сделал ряд критических заявлений в адрес европейских стран.

Президент упомянул тему гарантий безопасности для Украины. Он поблагодарил европейских партнеров, но отметил, что эти гарантии будут действовать только после окончания войны.

