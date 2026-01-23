Путин встретился с тремя посланцами Трампа: Кремль сделал резкое заявление

В Москве подчеркнули, что без согласования статуса территорий "долгосрочного урегулирования" войны против Украины не будет.

Правитель России Владимир Путин поздно вечером в четверг провел встречу с тремя посланниками президента США Дональда Трампа для обсуждения возможного прекращения войны в Украине, сообщают Reuters и CNN.

В американскую делегацию вошли специальный посланник Трампа Стив Виткофф, советник Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум, недавно назначенный старшим советником Совета мира США. С российской стороны в переговорах также участвовали помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков и специальный представитель Кирилл Дмитриев.

Как отметили в Кремле, встреча длилась около четырех часов и состоялась незадолго до полуночи по московскому времени. Переговоры назвали "содержательными, конструктивными и конфиденциальными".

По словам Ушакова, во время разговора Путин четко заявил: без решения территориального вопроса не может быть речи о долгосрочном урегулировании войны.

"Без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, не стоит рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования", – заявил Ушаков после переговоров.

Ранее Стив Виткофф сообщил, что переговоры фактически свелись к "одной проблеме", которую, по его словам, потенциально можно решить. Европейский чиновник позже подтвердил, что речь идет именно о вопросе территорий.

В то же время Ушаков подчеркнул, что Россия декларирует заинтересованность в "политико-дипломатическом" решении войны, однако до достижения договоренностей Москва будет продолжать боевые действия, заявляя о "стратегической инициативе" российской армии на фронте.

Новый раунд в ОАЭ

Россия подтвердила проведение трехсторонней встречи представителей Украины, США и РФ в Объединенных Арабских Эмиратах. Переговоры должны состояться в Абу-Даби, а российскую делегацию возглавит начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков.

По словам Ушакова, российская переговорная группа уже получила конкретные указания от Путина с учетом результатов встречи с американской стороной. Также анонсированы отдельные двусторонние переговоры между представителями США и России.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер прокомментировал их разговор.

"Он (Зеленский, – ред.) сказал, что хотел бы заключить соглашение. Все параметры известны. Это не так, как будто мы обсуждаем что-то новое – эти вопросы обсуждают уже шесть-семь месяцев. Он приехал и сказал, что хочет договориться", – сказал Трамп в разговоре с журналистами.

По данным СМИ, Зеленский не смог договориться о послевоенном восстановлении и гарантиях безопасности Украины во время разговора с Трампом. Журналисты FT добавили, что переговоры с Трампом, который покинул Давос после часовой встречи, стали неудачей для Зеленского.

