ЕС готовит крупнейшую с 2022 года реформу защиты украинцев: Rzeczpospolita раскрыла детали

Временную защиту смогут получить только граждане Украины, которые имеют свидетельство, подтверждающее их освобождение от мобилизации.

В июле Европейская комиссия объявит о самых значительных с 2022 года изменениях в директиве о временной защите беженцев из Украины. Польское издание Rzeczpospolita узнало подробности этих изменений.

Отмечается, что временную защиту смогут получить только граждане Украины, которые имеют свидетельство, подтверждающее их освобождение от мобилизации. По словам заместителя министра внутренних дел Польши Мацея Душчика, работа над этими изменениями близится к завершению, и Варшава поддерживает их.

В издании напомнили, что в начале июня Украина призвала страны ЕС ограничить прием своих граждан на особых условиях временной защиты, так как в европейские страны выехало много граждан, подлежащих мобилизации.

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Журналисты напомнили, что ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил запрет на выезд из страны для молодых украинцев в возрасте 18-22 лет. Однако, по данным издания, за первые три месяца в Польшу из Украины въехали более 121 тыс. мужчин-граждан Украины в возрасте 18–22 лет.

"Да, эти два решения могут восприниматься как взаимоисключающие, однако это продуманная стратегия президента Зеленского, который уже два-три года пытается таким образом переложить ответственность за низкий уровень призыва в Украине на Запад, а сам остаться с чистыми руками для целей внутренней политики", - сказал журналистам Кшиштоф Нечипор, аналитик Группы по Беларуси, Украине и Молдове Центра восточных исследований.

Душчик рассказал журналистам, что изменения коснутся и украинок. Он уточнил, что новые ограничения также будут применяться к тем, кто только хотел бы получить временную защиту в ЕС.

В издании отметили, что директива должна быть принята в июле, но вступит в силу только в марте 2027 года. Именно до этого срока действует временная защита для беженцев из Украины.

По данным Евростата, временной защитой в странах ЕС пользуются 4,3 млн украинцев. Большая часть из них находится в Германии (1,2 млн человек) и Польше (960 тысяч человек).

Согласно реестру PESEL, в Польше в настоящее время насчитывается более 218 тысяч мужчин со статусом иностранца UKR в возрасте от 18 до 65 лет. Во всей Евросоюзе взрослые мужчины составляют 26,6 % от общего числа лиц, пользующихся защитой, то есть около 1,15 млн украинских мужчин обладают статусом временной защиты.

Изменения в получении гражданства Польши

По информации издания, Министерство внутренних дел Польши также завершает работу над поправками к закону о гражданстве, которые в наибольшей степени затронут граждан Украины. Журналисты отметили, что именно украинцы на протяжении многих лет составляют самую многочисленную национальную группу, обращающуюся за польским гражданством.

Проект основан на четырёх ключевых изменениях. Первое из них предусматривает увеличение срока проживания в Польше до восьми лет. Однако пока неизвестно, будет ли учтён период временной защиты.

Кроме того, будет введён тест на натурализацию, основанный на датском опыте – он будет проводиться на польском языке на уровне B2, а значит, иностранец автоматически должен будет свободно общаться и понимать сложные тексты на польском языке. Тест будет включать, в частности, вопросы по истории и конституционным нормам.

"Польское гражданство дает ряд привилегий, в том числе право избирать и быть избранным. Поэтому мы должны быть уверены, что такой человек интегрирован в нашу систему ценностей, – заявил заместитель главы МВД Польши.

В издании подчеркнули, что ключевым моментом станет "заявление о лояльности", которое в конце всей процедуры должен будет подписать иностранец. Это станет рычагом воздействия на тех, кто мог бы выступить против интересов Польши.

"Мы не будем требовать отказа от первого гражданства, но хотим ввести возможность проверки такого человека на предмет лояльности по отношению к нашему государству. "Заявление о лояльности" даст нам возможность лишить гражданства человека, который выступил против безопасности или интересов Польши, например, вступив в сотрудничество с врагами Польши. В настоящее время лишение однажды предоставленного польского гражданства невозможно. Даже для лиц, осужденных за шпионаж против Польши", - поделился Душчик.

Чехия хочет лишить украинцев временной защиты

Ранее České noviny сообщало, что в Чехии идет политическая дискуссия о будущем украинских беженцев. Некоторые представители власти предлагают лишить украинцев временной защиты, введенной на уровне Евросоюза.

Лидер правопопулистской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и спикер нижней палаты парламента Томио Окамура во время ток-шоу на местном ТВ заявил, что немедленно отменил бы режим временной защиты для граждан Украины, бежавших от российской агрессии, если бы это зависело только от него. Политик также утверждал, что украинцев в Чехии слишком много и что граждане страны якобы выражают недовольство их присутствием.

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