Говорят о каком-то духе Анкориджа: Зеленский ответил Трампу на призыв к немедленному мирному соглашению

Президент Украины сообщил, на какие компромиссы Украина уже пошла во взаимодействии с администрацией Трампа.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа немедленно заключить с Россией мирное соглашение, потому что в противном случае Украина якобы упустит "прекрасную возможность".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подтвердил, что чувствует некоторое давление со стороны Белого дома по поводу ускорения темпов подписания соглашения.

"Немного. Возможно, это подготовка атмосферы перед трехсторонней встречей в Швейцарии", - отметил президент.

Видео дня

Зеленский добавил, что не теряя достоинства, Украина может двигаться дальше.

"Мы пошли на много компромиссов, разговаривая с россиянами, начиная даже с этого. У нас есть трехсторонние встречи, со всем уважением к США. Они предложили нам проводить такие встречи. Я думаю, это был компромисс со стороны украинского народа", - высказал мнение Зеленский.

При этом он добавил, что украинская сторона готова продолжать разговор.

"Мы готовы говорить о постоянной линии. Мы готовы говорить об остановке [боевых действий - УНИАН] на линии соприкосновения, а затем начать разговор. Это также компромисс, потому что мы говорим о наших территориях, которые временно оккупированы, о наших людях, которых убили. Так что, много разных компромиссов", - подчеркнул Зеленский.

Так же Украина пошла на компромисс, чтобы обсуждать американскую идею о свободной экономической зоне на Донбассе.

"Мы сказали, смотрите, это наша территория. Это должна быть наша территория. И мы не можем просто так уйти. Там 200 тыс. человек, украинцев. Это наша территория. Мы не можем просто сбежать. Мы не сбежали с первого дня этой войны. Почему мы будем это делать сегодня?", - отметил Зеленский.

В то же время он заверил, что украинская сторона готова говорить об этой свободной экономической зоне, потому что, возможно, в этом будет "что-то важное для компромиссов по обновлению Украины".

При этом он сказал, что отвечает Украина, когда у нее спрашивают, готова ли она предпринять какие-то шаги.

"Вопрос заключается в том, на что готовы пойти россияне. Мы не слышим компромиссов с российской стороны. Мы хотим услышать от них что-то, и я считаю это важным", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что украинский народ находится под давлением.

Когда Россия начнет серьезно относиться к переговорам

Как сообщил Зеленский, за последние 4 года наиболее серьезно Россия начинала относиться к дипломатии только тогда, когда происходили успешные дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и когда все начали говорить о необходимости предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk.

"Это точно показывает, как нужно вести дела с Россией. И на самом деле Россия прислушивается тогда, когда слышит силу. Чем сильнее мы, тем реалистичнее становится мир", - сказал Зеленский.

Говорят о каком-то "Духе Анкориджа"

Он отметил, что сейчас много времени тратится на переговоры, и в Украине искренне надеются, что трехсторонние встречи на следующей неделе в Швейцарии будут серьезными, предметными и полезными.

"Но иногда создается впечатление, что стороны говорят о совершенно разных вещах. Россияне часто говорят о каком-то "духе Анкориджа". И мы можем только догадываться, что они на самом деле имеют в виду. Американцы часто возвращаются к теме уступок. И слишком часто эти уступки обсуждаются в контексте только Украины, а не России. Европы практически нет за столом переговоров. По моему мнению, это большая ошибка", - добавил Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона пытается полноценно привлечь Европу к этому процессу, чтобы ее интересы и голос были учтены.

Как подчеркнул Зеленский, мир может опираться только на четкие гарантии безопасности, потому что война всегда возобновляется, если нет четких гарантий безопасности.

Глава государства заверил, что Украина сделает все, чтобы трехсторонние переговоры были успешными, чтобы обрести реальную безопасность и мир. И это не имеет ничего общего с тем, на что надеются россияне от этого так называемого "духа Анкориджа".

Путин хочет разделить Европу по примеру Гитлера

"Похоже, что Путин надеется повторить Мюнхен. И не Мюнхен 2007 года, когда говорили только о разделении Европы, а Мюнхен 1938 года, когда предыдущий "Путин" начал делить Европу в реальности", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, как считает президент Украины, будет иллюзией верить, что "эту войну теперь можно надежно завершить путем разделения Украины так же, как было иллюзией верить, что принесение в жертву Чехословакии спасет Европу от большой войны".

"Когда люди спрашивают, какой может быть цена соглашения, наш ответ прост: главное, чтобы через 4 года цивилизованный мир не был вынужден снова оправдывать себя, перекладывать ответственность и не был вынужден снова искать кого-то другого виновным", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры об окончании войны

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Трамп призвал Зеленского к скорейшему подписанию мирного соглашения, чтобы не упустить прекрасную возможность, потому что "Россия хочет заключить соглашение".

17-18 февраля в Женеве состоятся трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ. В состав делегации Украины войдут: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимир Мединский.

После прошлого раунда переговоров, которые состоялись 4-5 февраля в Абу-Даби, Зеленский сообщил, что США предлагают, чтобы Россия и Украина до начала лета завершили войну.

Вас также могут заинтересовать новости: