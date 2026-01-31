В римской церкви нашли ангела, похожего на премьера Мелони, - СМИ

Очевидно, лицо Мелони вдохновило итальянского художника на создание церковной росписи.

В Италии нашли сходство в изображении ангела в церкви в центре Рима с образом премьер-министра Джорджии Мелони. Как пишет Reuters, министерство культуры решило расследовать это дело, а сама Мелони отреагировала иронично.

Местные журналисты сообщили, что после реставрации лицо одного из двух ангелов в часовне базилики Святого Лаврентия в Лучине стало напоминать Джорджию Мелони. Хотя раньше ангел выглядел иначе и был похож на обычного херувима.

Министерство культуры заявило, что поручило главному должностному лицу Рима по вопросам художественного наследия провести осмотр восстановленной картины, прежде чем "решать, что делать дальше". А оппозиционные политики даже пожаловались, что не могут позволить искусству и культуре "стать инструментом пропаганды".

Священник Даниэле Микелетти в комментарии информационному агентству ANSA пояснил, что отделка в часовне недавно была восстановлена после повреждения водой. Оригиналы датируются только 2000 годом, поэтому не попадают под действие закона об охране наследия. Реставрацию проводил тот же художник, который и создал оригинальную картину, Бруно Валентетти. Он опроверг предположение, что изменял изображение, заявив журналистам: "Я восстановил то, что было там раньше... 25 лет назад".

Сама Мелони тоже отреагировала. Она опубликовала фотографию спорной картины в Instagram с подписью "Нет, я точно не похожа на ангела" и поставила веселый эмодзи.

