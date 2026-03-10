Иран атаковал немецкий полевой лагерь в Иордании, - Der Spiegel

Поражено здание казарм, принадлежащих немецкому контингенту.

В понедельник вечером немецкий полевой лагерь в Аль-Азраке, Иордания, был атакован баллистическими ракетами, выпущенными из Ирана. Была поражена немецкая часть иорданской авиабазы, где также размещаются ВВС США.

Как сообщает Der Spiegel, в результате атаки было поражено здание казарм, принадлежащих немецкому контингенту.

Поскольку немецкие солдаты на момент атаки находились в укрытиях, никто не пострадал. Пока неясно, попали ли ракеты в базу или обломки ракет, перехваченных зенитным огнем, попали на военный объект.

В издании подчеркнули, что немецкие вооруженные силы постоянно дислоцируются в Аль-Азраке уже несколько лет, оттуда Воздушные силы поддерживают международную антитеррористическую коалицию с помощью самолетов-заправщиков. Из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке немецкие вооруженные силы уже превентивно сократили свой личный состав в Аль-Азраке.

"Поскольку американцы защищают лагерь своими средствами противовоздушной обороны, Аль-Азрак считается относительно безопасным. Немецкие вооруженные силы в настоящее время имеют там два самолета A400M Люфтваффе в режиме ожидания, чтобы иметь возможность быстро реагировать в случае эвакуации", - говорится в материале.

В настоящее время инцидент расследуется внутренними силами.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, после атаки на цели в Иране три бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершили незапланированную посадку в Германии, при этом один из них был с боевым оружием на борту.

В частности, 8 марта, согласно данным сайтов отслеживания полетов, четыре бомбардировщика вылетели с авиабазы Дайесс в Техасе, три из них атаковали цели в Иране.

Однако их обратный полет прошел не по плану. Изначально планировалось, что они приземлятся на британской авиабазе Фейрфорд. Однако из-за густого тумана самолетам пришлось совершить аварийную посадку.

Для этой цели ВВС США выбрали авиабазу Рамштайн в Германии.

