В Брюсселе разработали план, как быстро принять Украину в ЕС: подробности от Reuters

Полноценное членство Украина должна была бы "заработать" после переходных периодов.

Европейская комиссия рассматривает возможные пути быстрого присоединения Украины к Европейскому Союзу в рамках мирного соглашения с Россией, но без предоставления Киеву полного объема прав члена ЕС. Полноценное членство Украина должна была бы "заработать" после переходных периодов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников ЕС.

По данным издания, эта идея "обратного членства" находится на очень ранней стадии обсуждения и задумана для украинцев, которые после четырех лет борьбы с российским вторжением хотят получить убедительное обещание того, что они на пути к экономической стабильности и интеграции с Западом.

По словам дипломатов, в 20-пунктном мирном плане, который обсуждали США, Украина и Европейский Союз, была предварительно указана возможная дата вступления Украины в ЕС в 2027 году как шаг для обеспечения экономического благосостояния страны после завершения войны.

Но многие правительства ЕС считают эту дату или любую другую фиксированную дату абсолютно нереалистичной, поскольку вступление в ЕС в настоящее время является процессом, основанным на заслугах и продвигающимся вперед только тогда, когда есть прогресс в адаптации законодательства страны к стандартам ЕС, говорится в статье.

Кроме того, присоединение к блоку требует одобрения парламентами всех 27 стран-членов ЕС, и даже ограниченное членство, которое обсуждается, все равно потребует согласия правительств ЕС и национальных парламентов.

"Мы должны признать, что находимся в совершенно другой реальности, чем та, которая была на момент, когда правила (присоединения) были впервые разработаны", – сказал один чиновник ЕС.

По его словам, Украина и, возможно, другие страны-кандидаты могли бы быстро присоединиться к ЕС, а затем получать "поэтапный доступ" к праву голоса в зависимости от прогресса в выполнении критериев полноправного членства.

У Украины нет много времени

Издание напомнило, что обычно переговоры о вступлении в ЕС длятся годами. Так, Польша потратила 10 лет, без войны, на завершение переговоров и всех необходимых законодательных изменений.

Некоторые представители Еврокомиссии считают, что с политической точки зрения у Украины нет столько времени. Мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать территориальные потери для Киева и быть сложным для восприятия украинцами, в частности в случае возможного референдума. А членство в ЕС, пусть даже ограниченное, могло бы сделать такие условия более приемлемыми и заложить стабильность, необходимую для завершения реформ и получения полных прав в Евросоюзе, отмечают чиновники.

"В интересах Европы видеть Украину в ЕС, учитывая нашу собственную безопасность. Именно поэтому нам нужно искать креативные решения, как быстро привлечь Украину в ЕС. Концепция "обратного членства" отражает эту идею: политическое присоединение Украины к ЕС с последующим получением полных прав и полноценного членства после выполнения всех условий", – сказал один из дипломатов Евросоюза.

Эту идею будет трудно продать

Отмечается, что членство без полного набора прав в первый день вступления не является новинкой, ведь большинство стран, присоединившихся к ЕС в 2004 году и позже, имели длительные переходные периоды, например, в отношении права их граждан работать по всему Евросоюзу.

Впрочем, говорится в материале, сейчас чиновники обсуждают модель со значительно более широкими ограничениями. Они признают, что такая идея поднимает ряд вопросов не только в отношении Украины и что ей будет сложно получить необходимую единодушную поддержку.

"Это будет трудно продать. К тому же это повлияет на страны, которые прошли традиционный путь и уже близки к вступлению после выполнения всех требований, такие как Черногория или Албания", - сказал другой чиновник ЕС.

Вступление Украины в ЕС: важные новости

Ранее УНИАН писал, что мирный план США предусматривает вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года в рамках ускоренного плана, который обсуждается на переговорах о прекращении войны при посредничестве США. Чиновники, поддерживающие членство Украины, отмечали: включение этого пункта в мирное соглашение сделает вступление Киева свершившимся фактом, поскольку Брюссель почувствует, что не может сорвать мирный процесс, выступая против ускоренного графика.

Также мы писали, что Украина сможет присоединиться к ЕС только без полного права голоса. Отмечалось, что всех кандидатов на вступление в ЕС, включая Украину, Молдову, Черногорию и Албанию, хотят лишить права вето на прием новых членов. В других вопросах новые члены блока будут иметь право вето. Такая мера вводится из-за позиции Хорватии и Болгарии, которые не хотят, чтобы Черногория и Северная Македония вступили в ЕС.

