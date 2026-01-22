Производство взлетит: Трамп предложил Украине зону свободной торговли без пошлин

План восстановления Украины предусматривает привлечение сотен миллиардов долларов на послевоенную реконструкцию.

После завершения войны Украина может получить зону свободной торговли без пошлин с США, что будет способствовать восстановлению страны. Об этом во время выступления на Украинском завтраке в Давосе заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Президент (США, – УНИАН) говорил о создании зоны, свободной от пошлин для Украины, что кардинально изменит ситуацию", – отметил Виткофф.

Он считает, что внедрение такой модели обеспечит бизнесу конкурентное преимущество на американском рынке из-за отсутствия таможенных барьеров.

Уиткофф предположил, что в случае воплощения этой идеи промышленные предприятия могли бы в больших масштабах переместиться в Украину. "Представьте, что вы можете обогнать конкурентов, потому что не платите пошлины за поставку товаров в США", – пояснил он.

Заявления Уиткоффа прозвучали накануне поездки в Россию, где представители администрации Трампа будут работать над различными версиями мирного плана, который могли бы заключить Украина и РФ.

Сам спецпосланник президента США считает, что на сегодняшний день мирный процесс идет хорошо.

Послевоенное восстановление Украины – что известно

Ранее УНИАН сообщал, что украинские и американские специалисты разработали документ по восстановлению и экономическому развитию, который назвали "Дорожная карта процветания Украины". Он предусматривает ключевые аспекты соглашения об инвестициях и будущем восстановлении.

В рамках этой карты запланированы совместные усилия сторон по восстановлению территорий, пострадавших от войны. Речь идет о реконструкции и модернизации городов.

Позже сообщалось, что Украина и США обсуждают заключение соглашения о свободной торговле как часть более широкого пакета по восстановлению и экономической безопасности после войны. Соглашение могло бы предусматривать нулевые пошлины в торговле с США и распространялось бы на отдельные промышленно развитые регионы Украины.

