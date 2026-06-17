Мерц заявил о 'первом шансе на мир' после переговоров с Трампом

По словам канцлера, координация между Вашингтоном и Брюсселем может создать благоприятные условия для переговоров между Киевом и Москвой.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил , что после консультаций между лидерами стран G7 и президентом США Дональдом Трампом появился "первый шанс на мир" в войне между Россией и Украиной. Об этом сообщает издание 20 Minuten.

По словам Мерца, стороны обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны и договорились о продолжении поддержки Украины одновременно с усилением давления на Россию.

Канцлер Германии отдельно отметил позицию президента США Дональда Трампа, который, по его словам, сделал важные заявления относительно прекращения войны.

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"То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал", – заявил Мерц.

Мерц также выразил убеждение, что сотрудничество между Европой и США в вопросе мирного урегулирования в дальнейшем станет еще более тесным.

В ходе переговоров, по словам канцлера, также поднимался вопрос о возможном усилении санкционного давления на Россию и дополнительных шагах, направленных на то, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

Мерц убежден, что Россия не сможет добиться военной победы, а экономическое давление и санкции могут создать предпосылки для мирного урегулирования.

Встречи на саммите G7 – главные новости

Как сообщал УНИАН, вопрос войны в Украине стал одной из ключевых тем саммита G7 во Франции. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом, а европейские лидеры призвали Вашингтон активнее поддержать переговорный процесс.

Мерц также сообщил, что вместе с Зеленским обращался к американскому президенту с призывом присоединиться к усилиям по проведению мирных переговоров между Киевом и Москвой.

В то же время Трамп заявил, что у него состоялась "очень хорошая встреча" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что Украина и Россия продолжают боевые действия и теряют солдат. Трамп считает, что это "бессмысленно" и "собирается делать все, что сможет", чтобы положить конец войне в Украине. Ожидается, что Зеленский и Трамп проведут еще одну встречу 17 июня.

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