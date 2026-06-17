Трамп 'изменил тон' по поводу войны в Украине, - премьер Канады

В частности, речь идет о более реалистичном понимании ситуации на поле боя и возможного исхода войны.

Премьер-министр Канады Марк Карни рассказал о том, что президент США Дональд Трамп на саммите лидеров "Большой семерки" продемонстрировал более реалистичное понимание ситуации с Украиной. Об этом Карни заявил во время общения с журналистами в рамках саммита лидеров "Большой семерки" во французском городе Эвиан-ле-Бен.

По словам Карни, с учетом заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном наступает переломный момент, поскольку в дискуссиях об Украине наблюдается изменение позиции со стороны президента США Дональда Трампа.

В частности, по мнению Карни, речь идет о более реалистичной позиции США в отношении ситуации на поле боя и возможного исхода войны, а также определенных потерь России. Премьер-министр Канады пояснил, что речь идет об изменении тона в отношении Украины.

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"Смена тона в отношении Украины, переориентация на более реалистичные ожидания относительно того, к чему ведет эта война, а также позиция в отношении России – ужесточение санкций против России, и способность оказывать дополнительную оборонную поддержку Украине – это также обсуждалось довольно подробно", – сообщил Карни.

Трамп об Украине – что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 16 июня Трамп призвал Россию пойти на заключение мирного соглашения.

Также Трамп заявил о возможности возобновления санкций на продажу российской нефти.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что после консультаций между лидерами стран G7 и президентом США Дональдом Трампом появился "первый шанс на мир" в войне между Россией и Украиной.

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