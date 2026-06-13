Путин вынудил россиян носить по два смартфона и удалять из них микрофоны, – Reuters

В России уже наступила эпоха суверенного "чебурнета".

Тотальная цензура и ограничения на доступ в интернет стали новой нормой жизни для рядовых россиян. В то время как власти ищут все новые способы ограничить доступ граждан к информации, сами граждане вынуждены приспосабливаться к жизни в тоталитарной системе современного типа. Об этом говорится в публикации Reuters.

Издание отмечает, что в стремлении изолировать население от реальности государственный аппарат уже несколько раз случайно нарушал работу банковской системы, транспорта и электронной коммерции, тесно интегрированных в современный интернет. Эти неуклюжие попытки и их побочные последствия раздражают россиян, что уже сказывается на социологических рейтингах режима.

Заблокировав иностранные сервисы, такие как WhatsApp или Telegram, российские чиновники пытаются заставить россиян пользоваться государственными альтернативами. Но многие пользователи настороженно относятся к мессенджеру MAX или соцсети VK, считая их прямым филиалом ФСБ.

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Но поскольку порой без государственных сервисов уже просто не обойтись, как пишет Reuters, для многих россиян новой нормой стало иметь два смартфона – один для MAX и других российских сервисов, второй – для пользования нормальным интернетом через VPN.

"Конечно, это все очень неприятно, но что еще мы можем сделать? Вы привыкаете к этому и проводите свои дни, включая и выключая VPN, переключаясь между разными мессенджерами и переключаясь между разными виртуальными странами или телефонами, чтобы пользоваться нужными вам приложениями и сайтами", – рассказала изданию 41-летняя дизайнер Ирина.

VPN – это инструмент, позволяющий обходить государственные ограничения на использование определенных сайтов или приложений. Сейчас в России миллионы людей вынуждены пользоваться этим инструментом, чтобы иметь хоть какой-то доступ к свободному интернету.

Российское правительство пытается бороться с VPN. Для этого власти не только пытаются лишить россиян возможности покупать услуги компаний, предоставляющих VPN, но и прибегают к более изощренным методам. Например, владельцев популярных российских сайтов и сервисов заставили настроить свои платформы так, чтобы они не работали, если у пользователя включен VPN. Это только усиливает необходимость иметь два отдельных телефона – один для российских сервисов и один для остального интернета.

Ирония в том, что российские чиновники и сами вынуждены пользоваться VPN и носить с собой несколько телефонов, чтобы отделить государственный MAX (который многие считают не просто мессенджером, а полноценной шпионской программой) от остальной части своей цифровой жизни. Доходит до того, что некоторые люди обращаются к мастерам по ремонту, чтобы те демонтировали камеру и микрофон с телефона, на котором установлен MAX.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, ФСБ все активнее контролирует доступ к интернету и мобильной связи в России, подменяя собой гражданские органы при принятии решений об отключении сетей. Перебои, которые ранее случались в регионах, этой весной распространились и на Москву, что свидетельствует об изменении политики Кремля.

Причинами называют использование украинскими дронами российской мобильной инфраструктуры и опасения по поводу Telegram как инструмента оппозиции. Параллельно формируется модель "суверенного Рунета" с "белым списком" разрешенных ресурсов и продвижением собственных платформ, полностью контролируемых спецслужбами.

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