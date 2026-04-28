Интернет-цензура Путина разбудила российскую 'оппозицию', - NYT

Россияне все чаще высказывают недовольство решениями, которые принимает Кремль.

Российский диктатор Владимир Путин и его спецслужбы всеми силами пытаются сдержать общественное недовольство. Одними из мер стали ограничения популярных интернет-сервисов и даже периодические отключения интернета.

Как пишет The New York Times, россияне все чаще критикуют решения своего правительства. Обычные граждане, политики и даже звезды публично высказывают недовольство новыми ограничениями.

Журналисты считают, что своими критическими высказываниями россияне вдохнули жизнь в российскую политическую систему, которая больше не допускает настоящей оппозиции. Однако они отметили, что Кремль оставил лишь небольшое пространство для инакомыслия.

В издании подчеркнули, что сейчас все больше инфлюенсеров и блогеров в России активно выступают за цифровые права. Более того, политики из так называемой "системной оппозиции", которые почти всегда голосуют вместе с правящей партией "Единая Россия", недавно упрекнули правительство в ограничении доступа к Telegram.

По данным российского государственного социологического центра ВЦИОМ, рейтинг Путина падает уже семь недель подряд и сейчас составляет 65,6%, что примерно соответствует уровню, который был непосредственно перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

"Ограничения в интернете настроили большое количество людей против правящего класса, если не против Владимира Путина лично. Вот почему мы наблюдаем падение рейтингов одобрения и то, что люди, которые никогда не высказывались по политическим вопросам, внезапно становятся политически активными", - сказал журналистам Михаил Комин, политолог из Центра анализа европейской политики.

В издании напомнили, что российские власти, ссылаясь на соображения безопасности, на протяжении нескольких месяцев блокировали доступ к мобильному интернету на несколько дней подряд в подавляющем большинстве российских регионов. Также они заблокировали или ограничили работу все большего числа иностранных приложений – включая Facebook, YouTube, WhatsApp и Telegram – вынуждая россиян использовать отечественные "альтернативы".

Журналисты добавили, что россияне пытались устраивать протесты в некоторых городах, но власти мешали этому. Теперь же гражданам РФ приходится довольствоваться высказыванием жалоб в социальных сетях.

Отмечается, что критика прозвучала от некоторых неожиданных голосов. Например, российская телеведущая и бьюти-блогер Виктория Боня, которая сейчас проживает в Монако, заявила в Instagram, что "ограничения в интернете делают жизнь в России невозможной". В издании подчеркнули, что она была осторожна в своей прямой критике Путина.

Этот ролик набрал более 30 миллионов просмотров, а Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, два дня подряд подвергался настойчивым вопросам журналистов, требующих прокомментировать это. В конце концов он сказал, что Кремль работает над вопросами, которые подняла Боня.

"Нападение на Интернет рассматривается как нападение на частную жизнь. Люди лишаются самых базовых услуг. Это вызывает очень сильное недовольство", - сказал журналистам Аббас Галлямов, бывший автор речей Кремля, который покинул Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Недовольство высказывают даже лояльные члены собственной партии Путина. В издании напомнили, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что он обеспокоен тем, что ограничения работы Telegram могут поставить под угрозу жизнь жителей, которые полагаются на это приложение для получения предупреждений о воздушных атаках.

Путин связал отключения интернета в РФ с "антитеррористическими мерами"

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что жители России сталкиваются с ограничениями интернета, в частности, "из-за мер по борьбе с террористическими угрозами".

По словам Путина, широкое информирование людей об ограничении интернета для предотвращения терактов может нанести ущерб безопасности страны. Он добавил, что нужно проработать механизм бесперебойной работы "жизнеобеспечивающих интернет-сервисов" при ограничениях мобильного интернета.

Вас также могут заинтересовать новости: