Бывшая пресс-секретарша 45-го президента США Дональда Трампа Стефани Гришем рассказала, как Дональд Трамп предупреждал российского главу Владимира Путина о "жесткой" беседе на камеры журналистов.

Скрины новой книги Гришем получило издание The Washington Post.

Во время саммита группы "20-ти" в 2019 году Гришэм стала свидетелем частного разговора Трампа и Путина. В тот день она видела, как Трамп наклонился к Путину и сказал ему: "Хорошо, я собираюсь действовать с вами немного жестче в течение нескольких минут. Но это для камер, а когда они уйдут, поговорим. Вы понимаете".

Это лишь одна из показательных связей, подробно описанных Гришем в своей новой книге о Трампе.

Читайте такжеРоссия заблокировала совещание ОБСЕ по соблюдению прав человека-БлинкенГришем работала третьим пресс-секретарем президента, руководителем аппарата первой леди Мелании Трамп и курировала коммуникацию со СМИ, прежде чем уйти в отставку в связи с событиями в Капитолии 6 января.

На 352 страницах ее книги "I'll Take Your Questions Now" речь идет о целом ряде отвратительных поступков Трампа: от пристального взгляда на молодую сотрудницу к организации лжи для общественности и попыток запретить СМИ на территории Белого дома. Кроме того, Гришем также обещает обнажить факты о непростых отношениях президентской четы.

В заявлении офиса Мелании Трамп выход книги уже назвали попыткой очернить репутацию Трампов и одновременно искупить вину после плохой работы пресс-секретаря, неудачных отношений и непрофессионального поведения в администрации.

"Путем неправды и предательства она пытается получить признание и деньги за счет госпожи Трамп", – говорится в заявлении офиса.

Сама пресс-секретарша Трампа Лиз Харрингтон, комментируя издание книги, назвала Гришем злой бывшей сотрудницей. Она заявила, что издателям, мол, должно быть стыдно, что они охотятся на отчаявшихся людей, которые видят краткосрочную выгоду в написании книги, полной лжи.

Автор: Яна Ставская