Стефани Гришэм считает, что американского президента таким методом хотели отвлечь.

Президента Российской Федерации Владимира Путина уличили в манипуляции на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в 2019 году. Экс-советник Трампа по РФ Стефани Гришэм считает, что в российскую делегацию специально взяли в переводчики красивую брюнетку, чтобы отвлечь президента США.

Об этом Гришэм написала в свой книге, выдержки из которой обнародовали в New York Times.

"Когда началась встреча, (советник – ред.) Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента", - написала бывшая советница Трампа.

Также она написала в книге, что Трамп специально хотел казаться более жестким в отношении Путина.

Читайте такжеЛукашенко рассказал о договоренности с Путиным относительно УкраиныСтоит отметить, что книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа" должна выйти 5 октября. В ней женщина поделилась историями о работе в Белом доме с Трампом уже бывшей первой леди Меланьи Трамп.

В то же время представитель Трампа Лиз Харрингтон назвала эту книгу "очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа", а саму Гришэм - "рассерженным бывшим сотрудником".

Как ранее сообщал УНИАН, в 2019 году в рамках саммита G20 в Осаке американский и российский лидеры провели встречу, которая длилась 1 час 20 минут.

В переговорах приняли участие с российской стороны глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С американской стороны участвовали госсекретарь Майкл Помпео, министр финансов Стив Мнучин, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Автор: Анастасия Горбачева