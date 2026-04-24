'Как оттуда выбраться': ещё один сторонник Трампа раскритиковал его за войну в Иране

Ранее Роган активно поддерживал Трампа на выборах президента США.

Американский подкастер Джо Роган, являющийся активным сторонником движения MAGA, заявил, что стратегия Дональда Трампа в Иране "не имеет смысла" и возобновил критику в адрес американского президента. Об этом пишет The Hill.

Отмечается, что он обсуждал ситуацию на Ближнем Востоке во время своего подкаста с австралийским комиком Джеймсом Макканном. На вопрос – будет ли "все хорошо" с ситуацией в регионе, Роган ответил: "Никто, черт возьми, не знает".

"Я имею в виду, что происходит с иранским... прекращением огня? Якобы они его продлили, но потом стреляют по кораблям", – добавил он, вздыхая.

Издание напоминает, что за несколько часов до истечения срока действия предыдущего двухнедельного перемирия Трамп по просьбе Пакистана продлил на неопределенный срок перемирие с Ираном. Тогда же он заявил, что США сохранят свою морскую блокаду в Ормузском проливе.

Макканн поставил под сомнение обоснованность конфликта, в частности то, был ли он направлен на смену режима. Роган в ответ заявил, что он не уверен, почему администрация Трампа решила нанести первые удары именно тогда.

"Я думаю, что идея заключается в том, что они пытаются договориться о чем-то, и я не знаю, как это вообще сработает. Я действительно не знаю", – отметил Роган.

Журналисты отмечают, что Роган, который активно поддерживал Трампа во время президентских выборов 2024 года, стал более критично относиться к нему с начала его второго срока, часто выступая против совместной операции США и Израиля в Иране. В частности, он заявлял, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сыграл определенную роль в решении Трампа вступить в войну.

Также Роган выразил скептицизм по поводу того, есть ли у США стратегия выхода на момент окончания боевых действий.

"Вы должны задуматься, как из этого выбраться и как выглядит выход? Останутся ли там наши войска навсегда? Будем ли мы их субсидировать, если подорвем их энергосеть и инфраструктуру?", – сказал он.

Критика Трампа со стороны его сторонников

Ранее на фоне начала войны на Ближнем Востоке Трампа раскритиковал другой его сторонник – пропагандист Такер Карлсон. В частности, он публично извинился за то, что агитировал американцев голосовать за Трампа на выборах.

На фоне таких заявлений Трамп раскритиковал некоторых консервативных медиа-деятелей, которые помогли ему вернуться в Белый дом. Причиной этому стало отсутствие поддержки вторжения США в Иран.

Вас также могут заинтересовать новости: