Ирландия собирается сократить помощь украинским беженцам: что изменится

В частности, правительство Ирландии намерено перейти к сокращению заключения договоров с отелями на размещение украинских беженцев.

Ирландия планирует постепенно отменить временные меры защиты для украинских беженцев. В частности, будут сокращены ежемесячные выплаты тем, кто предоставляет жилье украинцам, пишет The Irish Times.

Отмечается, что ежемесячная выплата за предоставление жилья (ARP) будет сокращена с 600 до 400 евро. Эта выплата все еще не будет облагаться налогом.

Государственный министр Колм Брофи заявил, что правительство Ирландии намерено перейти к сокращению и, в конечном итоге, отказу от заключения договоров с отелями на размещение украинских беженцев.

В издании напомнили, что программа ARP была введена в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она обеспечила размещение 42 000 беженцев в 23 500 объектах недвижимости при ежемесячных затратах в размере 14,5 млн евро.

Срок действия программы должен был истечь в марте, но ее продлили еще на год до марта 2027 года. Однако Брофи отметил, что "время этой программы подходит к концу".

"Поэтому я считаю, что мы продлим программу, как и было указано, на 12 месяцев. Это станет частью процесса постепенного сворачивания программы ARP. Мы также намерены сократить выплаты с 600 до 400 евро в рамках этого сворачивания ARP, и я полагаю, что это позволит нам постепенно свернуть программу", - сказал он журналистам.

Также Брофи заявил, что украинцы, которые пользовались временной защитой в Ирландии, являются желанной частью сообщества. Он добавил, что у украинских беженцев есть множество возможностей самостоятельно обзавестись жильем.

Европа избавится от украинских беженцев на соцпомощи

Ранее глава неправительственной организации "Офис миграционной политики" Василий Воскобойник заявил, что страны Европы уже начали пересматривать статусы беженцев, в том числе и украинских. Он отметил, что правительства западных стран заинтересованы в тех украинцах, которые активно работают, социализируются, изучают языки.

Тем не менее, Воскобойник добавил, что Европа не заинтересована в украинских беженцах, которые живут исключительно за счет социальной помощи.

