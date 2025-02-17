Процесс вступления в Европейский Союз имеет много подводных камней, и может затянуться минимум на 5 лет.

Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз через 5 дней после российского вторжения в феврале 2022 года, а статус кандидата получила в июне того же года. Но путь в блок может затянуться, и не в последнюю очередь из-за ситуации с НАТО.

Об этом пишет Le Figaro. Издание отметило, что на Вашингтонском саммите Альянса в июле 2024 года союзники подтвердили, что "будущее Украины – в НАТО", прокладывая "необратимый путь к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". Но последние заявления свидетельствуют о том, что по крайней мере сейчас Украина должна "оплакивать это обещание и защиту статьи 5, которая рассматривает нападение на одного члена как нападение на всех".

Но Европейский Союз также имеет похожий механизм, хотя он и менее известен. Статья 42-7 Европейского договора предусматривает, что в случае вооруженной агрессии против государства-члена на его территории другие государства-члены обязаны оказать помощь и содействие всеми средствами, которые есть в их распоряжении. Однако при отсутствии общей оборонной архитектуры или командной структуры эти средства ограничены.

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"Это не та статья, которую можно проверить реальностью. Европейцы не согласятся на вступление Украины в ЕС без достаточно серьезных гарантий безопасности, которые, по сути, предоставляет НАТО", – заявил президент консалтинговой компании Rasmussen Global, Фабрис Потье.

Он считает, что альтернативы Альянса и статьи 5 НАТО – более дорогие и рискованные. Они требуют "больших усилий от меньшего количества союзников".

До недавнего времени президент Украины Владимир Зеленский постоянно напоминал своим союзникам об их обещании "пригласить" его страну в НАТО. По его мнению, без гарантий безопасности со стороны альянса Украине пришлось бы удвоить численность своей армии.

Фабрис Потье считает, что позиция Вашингтона в отношении Украины в НАТО еще может измениться – в краткосрочной или среднесрочной перспективе в зависимости от прогресса переговоров с Москвой или, в долгосрочной перспективе, после окончания срока полномочий Дональда Трампа.

"Без НАТО интеграция Украины в ЕС может превратиться в катастрофу: без достаточно надежных гарантий безопасности 8 миллионов украинских беженцев не вернутся, а бизнес не будет инвестировать в восстановление", – акцентирует специалист по международным отношениям Института "Новая Европа" Лео Литра.

Кроме того, процесс вступления в Европейский Союз имеет много подводных камней. Киев и Брюссель заявляют, что готовы открыть как минимум два из шести "кластеров" в первой половине 2025 года, которые включают в целом 26 разделов acquis communautaire (законодательство ЕС), которые должны быть интегрированы путем структурных реформ. На бумаге этот путь займет не менее пяти лет – не считая политических препятствий, которые, вероятно, усложнят ситуацию.

Путь Украины в НАТО: последние новости

Президент США Дональд Трамп на днях поддержал заявление главы Пентагона Пита Гегсета о том, что членство Украины в НАТО является нереалистичным сценарием. По словам американского лидера, это "непрактично".

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми отмечают, что вступление Украины в НАТО в будущем является необратимым. Более того, это одна из самых дешевых и лучших гарантий безопасности для страны.

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